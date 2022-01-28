28 Oca 2022 - 16:38- Siyaset G: 28 Oca 2022 - 16:39

Kurt’tan Gölcük’e çıkarma

MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt Gölcük’te bir dizi ziyarette bulundu

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Kurt’tan Gölcük’e çıkarma mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve yönetimi, geçtiğimiz gün Gölcük’te bir dizi ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Kurt ve beraberindeki heyet MHP’nin emektarları olan eski ilçe başkanlarını, Ülküdaş Mehmet Bayoğlu’nu ziyaret etti. Kurt, daha sonra şehit Bayram Özdere’nin ailesini ziyaret etti. Kurt’un Gölcük ziyaretine İl Başkan Yardımcıları Alper Kocaoğlu, Ögeday Bal, Abdullah Bakar, Alp Gökçe, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Gölcük MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve Yönetimi, Gölcük Ülkü Ocakları Başkanı Taner Koç, Belediye Meclis Üyeleri Savaş Toprak, Kürşat Çakıroğlu katılım sağladı.

“SORUNSUZCA DEVAM ETTİ”

Kurt ziyaretlerine Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’ten başladı. Gölcük’te eğitimin ilk döneminin sorunsuz tamamlanmasının önemine değinen Kurt, “Eğitimin sorunsuz devam etmesi güzel ve fedakarca çalışmalarınızın sayesinde” dedi. Mert ve ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
# eğitim

28 Oca 2022 - 16:38 - Siyaset

Muhabir  Serkan Üldeş

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