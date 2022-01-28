28 Oca 2022 - 16:38- Siyaset G: 28 Oca 2022 - 16:41

Seymen, AKP Çiftlik Mahalle Teşkilatı’nın toplantısına katıldı

AKP Çiftlik Mahalle Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’in katılımıyla gerçekleştirdi
Seymen, AKP Çiftlik Mahalle Teşkilatı’nın toplantısına katıldı mask

AK Parti Çiftlik Mahalle Başkanı Mustafa Binici ve teşkilat üyeleri bir araya gelerek, toplantılarını yaptı. Toplantıya AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, katılım sağladı. Toplantıda konuşan Başkan Seymen, “Çiftlik Mahallemizin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılarak sandık kurulu eğitimimizi gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden ve hoş sohbetlerinden ötürü Çiftlik Mahalle Başkanımız Mustafa Binici, yönetim kuruluna ve katılım sağlayan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
# Mustafa

28 Oca 2022 - 16:38 - Siyaset

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