Seymen, AKP Çiftlik Mahalle Teşkilatı’nın toplantısına katıldı

AK Parti Çiftlik Mahalle Başkanı Mustafa Binici ve teşkilat üyeleri bir araya gelerek, toplantılarını yaptı. Toplantıya AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, katılım sağladı. Toplantıda konuşan Başkan Seymen, “Çiftlik Mahallemizin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılarak sandık kurulu eğitimimizi gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden ve hoş sohbetlerinden ötürü Çiftlik Mahalle Başkanımız Mustafa Binici, yönetim kuruluna ve katılım sağlayan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.