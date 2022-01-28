28 Oca 2022 - 16:40- Gündem G: 28 Oca 2022 - 16:41

Öz Sağlık İş, Büyükşehir’le ek protokol imzaladı
Öz Sağlık İş, Büyükşehir’le ek protokol imzaladı mask

Öz Sağlık İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde AŞ bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesine ek protokol imzalandı. Protokolde evde bakım hizmetleri ve hasta nakil ambulans biriminde çalışan işçilere haftalık 45 saat çalışma saatleri 40 saat olarak düzenlendi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Kısa bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Şube Başkanı Sedat Balkan, “Uzun süredir üyelerimize ek fayda sağlamak adına gerekli görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ek protokolün imzalanmasında üyelerimizin hakkının ve emeğinin daha iyi yerlere gelmesi için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek büyük gayret sergiledi. Bu süreçte başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Birol ARATEMUR
# sağlık

28 Oca 2022 - 16:40 - Gündem

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