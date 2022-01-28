Kocaeli’de 443.902 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
ARAÇ SAYISI
Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 443902 olmuştur. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 264.307 otomobil, 9 419 minibüs, 7. 072 otobüs, 80.786 kamyonet, 24.512 kamyon, 37 416 motosiklet, 18 911 traktör, 1 479 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.