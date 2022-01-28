Kocaeli’de 443.902 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, %14,8'ini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARAÇ SAYISI

Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 443902 olmuştur. Kocaeli’de araç türlerine bakıldığında ise 264.307 otomobil, 9 419 minibüs, 7. 072 otobüs, 80.786 kamyonet, 24.512 kamyon, 37 416 motosiklet, 18 911 traktör, 1 479 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.