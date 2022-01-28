Her 250 inşaat çalışanından 1’i kaynak kazasında ölüyor

Şüphesiz ki inşaat sektörü birçok tehlike altında çalışan meslek dallarını içeriyor. Bu sektörde her gün hayati risklerle karşılaşanlar arasında kaynakçılar da bulunuyor. Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi OSHA’nın gerçekleştirdiği bir araştırma, her 250 inşaat işçisinden 1’inin kaynak kazasında hayatını kaybedeceğini ortaya koyuyor ki bu araştırma elektrik çarpması, yanık, göz hasarı, kesik veya kimyasala maruz kalma gibi kaynakçıların günlük olarak karşılaştığı diğer potansiyel tehlikeleri hesaba katmıyor bile. Bu yaralanmaların veya ölümlerin çoğunun geliştirilmiş şantiye güvenliği, uygun eğitim, mühendislik kontrolleri ve uygun kişisel koruyucu donanım kullanımıyla önlenebileceğinin altını çizen Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, alınması gereken 4 önlemi aktarıyor.

En yaygın kaynak tehlikeleri ve alınması gereken önlemler

Kaynakçılık sadece kaynakçı için değil, diğer işçiler ve çevredeki insanlar için de riskler barındırıyor. Kazaları ve yaralanmaları en aza indirgemenin yoluysa riskler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Kaynak yapmanın çalışanları birçok zehirli gazın dumanına maruz bıraktığını aktaran Murat Şengül, hasarın bu dumanlara ne kadar maruz kalındığına göre değişeceğini ve bu gazları solumanın hayati sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Bunun dışında elektrik çarpması ve yangın tehlikelerinin kaynakçılıkta görülen en yaygın risklerden olduğundan da bahseden Şengül, bu risklere karşı alınması gereken 4 önlemi maddeliyor.

İŞTE 4 ÖNEMLİ MADDE

1-Mutlaka gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanın.

Kaynakçılar gerekli tüm kişisel koruyucu donanımları kullandığında, tehlike riskini büyük ölçüde azaltabiliyor. Özellikle kauçuk tabanlı sert burunlu botlar ve yalıtımlı aleve dayanıklı eldivenler elektrik çarpmalarına karşı kullanılması gereken KKD’lerin başında geliyor. Bunların dışında, solunum sistemini korumak ve olası bir tehlike anında zehirli gazları ve dumanları solumayı azaltmak için uygun filtrelerle donatılmış maskeler ya da bir solunum cihazı kullanılması da gerekiyor. Yangın tehlikesine karşı ise kıvılcım ve ateşe dayanıklı endüstriyel kıyafetler giyilmesi kaynakçılar için hayati önem taşıyor. Ayrıca kaynak sırasında ortaya çıkan ışımanın görme kayıplarına yol açmaması için kendiliğinden kararan göz koruyucular ve kıvılcımdan koruyan siperlikler de kaynak yapılan çalışma alanlarının olmazsa olmazlarından.

2. Havalandırmaya dikkat edin.

Kaynak yapmak hem uygulama yapan kişiyi hem de çevredeki diğer kişileri birçok zehirli gaza maruz bırakabilir. Arsenik, asbest veya karbon monoksit gibi zehirli ve insan vücuduna oldukça zararlı onlarca dumana ya da metal buharı ve çeşitli partiküllere maruz kalınmaması için bulunulan ortam sık sık havalandırılmalı, havalandırma yetersiz kalıyorsa onaylı bir solunum koruyucu kullanılmalı.

3. Ekipmanların kuru ve iyi çalışır olduğundan emin olun.

Özellikle ark kaynağı sırasında elektrik çarpması ciddi bir risktir çünkü metalleri eritmek için kullanılan canlı elektrik devreleri, aralarında voltaj olan iki metal nesneye dokunarak elektrik çarpması riski oluşturur. Elektrik çarpması kaynakçıda yaralanmalara sebep olabilir veya ölümcül olabilir. Bu nedenle kullanılan ekipmanların kuru ve iyi çalışır olduğundan emin olunmalı, kauçuk gibi uygun yalıtımlı malzemeler kullanılmalı ve kaynak ekipmanları rutin olarak denetlenmeli.

4. Yangın risklerine karşı önlem alın.

Kaynak, oldukça uzağa kıvılcımlar püskürtebilir ve bu da çalışma ortamı için yangın riski oluşturur. Çevrede bulunan yanıcı kimyasallara veya prize bir kıvılcım denk gelebilir ve ortam aniden alevlenebilir. Potansiyel yangın riskine karşı yakınlarda mutlaka bir yangın söndürücü bulundurulmalı, yangına dayanıklı koruyucular kullanılmalı, tüm yanıcı kimyasallar ve maddeler kaynak alanından olabildiğince uzakta tutulmalı.