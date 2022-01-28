Aracınızın bakımı için doğru adres: Toyota Plaza Kocaeli Kaya

Toyota Plaza Kocaeli Kaya, “Şehirdeki en iyi bayi” sloganı ile bir vizyon izledi. Satış sonrası hizmetlerde birçok kampanya ve yenilikler ile araç sahiplerine gerçek anlamda fayda sağlamayı amaç edinmiş bir bayi olan Toyota Plaza Kocaeli Kaya özellikle Servis Bölümü ile aracın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yetkili Serviste orijinal parçalar ve konusunda uzman kişiler tarafından yapılan periyodik bakım, hasar, boya ile aracın performansını en iyi şekilde muhafaza eder, ileride ciddi sorunlara neden olabilecek problemleri ortadan kaldırır ve güvenli yolculuk yapmanızı sağlar. Kış şartlarında araç bakımının çok önemli olduğunu belirten Servis Müdürü Onur Sapmaz ile periyodik bakım, hasar, boya yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Onur Bey, Periyodik Bakımın önemi nedir?

Özellikle kış şartlarında araç bakımı çok önemli oluyor, periyodik bakım sadece yağ filtresinin değiştirilmesi demek değildir aracın 38 noktası kontrol ediliyor; yürüyen aksam, iç aydınlatmalar, akü ölçümleri, antifrizin ölçülmesi. Periyodik bakım olası riskleri ortadan kaldırır. Aracınıza yaptıracağınız periyodik bakım, olası arızaların ve buna bağlı olarak araçla ilgili gerçekleştirilecek onarım işlemlerinden doğacak masrafların önüne geçecektir. Ayrıca araç kullanımından sağlayacağınız performansı arttırır. Aracınızın düzenli olarak kontrollerden geçmesi, performansının artması ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlar.

Periyodik bakım aracın ömrünü uzatır mı?

Tabi, aracınızın performansını direk etkileyen aksamlar ile ilgili kontrollerin yapılması sürüşünüzün daha güvenli bir hale gelmesini ve aracın motor ömrünün uzamasını sağlar. Yapılan kontroller ve zamanında müdahale ile aracınızı daha uzun süre ve kaliteli bir performansla kullanabilirsiniz. Aracınızı satışa çıkardığınız zaman, tüm bakımları yapılmış ve orijinal parçalarla satışa çıkarılmış olması nedeni ile araç değerinde bir kayıp yaşamazsınız.

Periyodik bakımın yanı sıra Kaporta-Boya işlemleri de yapılıyor, doğru mudur?

Evet doğrudur. Fakat insanlar yetkili servislere ön yargıyla yaklaşıyor Kaporta-boya atölyesinde hasar kaydının çok fazla çıktığı düşünülüyor. Bu önyargıdan başka bir şey değil. Yetkili servislerde onarılacak yerler onarılıyor, değişecek yerlerde gerçekten değişiyor. Toyota onarım standartlarına göre gerekenler yapılıyor. Orijinal parçalar kullanılarak onarım ve tamir boyası yapıldıktan sonra aracı müşterilerimize güvenilir şekilde teslim ediyoruz. Zaten bizim kalite kontrolümüzden geçmeyen araçlar müşteriye teslim edilmiyor. Dışarıda aldığı hizmetlerden sorun yaşayan müşterilerimiz geçte olsa bize dönüyorlar.

Onur Bey, boya işlemini nasıl yapıyorsunuz?

Yetkili servisimizde yapılan hasar, kaporta, boya işlemlerinde montajlı parçalarda değişen çamurlukların nereden kesileceği, nereye montaj yapılacağı, nereden kaynak yapılacağı Toyota standartlarına göre gerçekleştiriliyor. Araçlarda yapılacak macun işlemini standartlara göre aracın aerodinamiğini bozmadan Toyota’nın vermiş olduğu boya kodlarını referans alarak onarımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Araç hasar hizmetinizden de bahseder misiniz?

Araç hasarlarında yaklaşık 25 sigorta şirketiyle anlaşmamız var, müşterilerimiz buraya geldiklerinde araçlarını ilk teslim aldıkları hale getirecek şekilde onarıp teslim ediyoruz. Araçlar Toyota onarım standartlarına göre tamir ediliyor ve yetkili servisimizde 1 yıllık işçilik garantisi sunuyoruz. Biz Toyota Yetkili Servisi olarak değişecek parça varsa değiştirir, onarılacak parça varsa ise onarırız. Ayrıca onarım yapılması için eksper onayını alıyoruz eksperlerin yönlendirmesiyle harici onarım merkezlerine giden parçaların kontrollerini sağladığımızda eğer onarım yapılan parçalarda bir aykırılık varsa bu parçanın değişimini talep ederek aracı bir seferde doğru onarım felsefemizle müşterilerimize teslim ediyoruz.

Müşteriler Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yetkili Servis’e nasıl ulaşabilir?

Satış sonrası araç bakımı için, Toyota online servis randevusu üzerinden veya 0262 333 52 92 numaralı hattımızı arayarak randevularını alabilirler. Randevu alarak gelen müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlayıp araçlarının tüm kontrollerini, ihtiyaçlarını zamanında tamamlıyoruz. Bunun için tüm Toyota kullanıcılarını araçlarının periyodik bakım ve kontrollerini yaptırmaları için Servisimize bekliyoruz.

İletişim

Tel: 0262 333 52 92

Adres: Körfef Mah. Karayolu cad. No:24 İzmit Kocaeli

https://servisrandevusu.toyota.com.tr/