Büyükşehir 6 aydır övdüğü sistemden vazgeçti! Otobüs işletmecilerinden Büyükakın’a tepki

Kocaeli’de uzun yıllardır çözülemeyen ulaşım sistemi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Hizmet Alımı Projesi adı altında yeni bir sistemin duyurusunu yapmıştı. Kocaeli’de ulaşımı ucuz ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin duyurusunu kendisi yapmış, proje ile ilgili, “Maliyetin belediye tarafından üstlenildiği bir toplu taşıma olacak” ifadelerini kullanmıştı.

ULAŞIMDA HİZMET ALIMI MODELİ

Duyurusu yapılan projede göre özel halk otobüslerinin gelirleri tek bir sistemde toplanacak, yolcu sayısına bakmaksızın yapılan kilometreye göre büyükşehir belediyesi araçlara ödeme yapacaktı. Yıllık 100 milyon lira gider hesabı yapılan proje ile ilgili Başkan Büyükakın, “Bunu yaparken toplu taşıma esnafı vatandaştan ne kadar para alacağına bakmayacak. Kendisine verilecek kiraya bakacak. Bunun da yıllık 100 milyon bir gideri olacak” ifadelerini kullanmış bu durumda yolculuk ücretlerinin daha makül olacağını ifade etmişti.

BÜYÜKŞEHİR YOLDA BIRAKTI

Hizmet alımı projesi meclisten onay almasına rağmen araç sahipleri henüz Büyükşehir’den ödeme alamadığını ifade ediyor. Uzun süredir belediyeden ödeme bekleyen araç işletmecileri bir süredir zararına çalıştıklarını iddiasıyla ödeme talebinde bulundu. Ancak Büyükşehir Belediyesi sistemden son dakika vaz geçti. Artan maliyetler ve ekonomik kriz nedeni ile büyükşehir belediyesi projeden geri adım attı. Alınan karar sonrası şok olan otobüsçüler durumu tartışmak için bugün Antikkapı Restoran’da bir araya geldi. Tansiyonun yüksek olduğu toplantıda işletmeciler Büyükşehir Belediyesi ve Oda yöneticilerine tepki gösterdi. Belediyenin sözünü tutmaması sonrası Oda ve kooperatif yöneticileri ulaşımda Bursa Modeli’ne geçmeyi önerdi.

“BELEDİYE OLARAK BUNUN ALTINDAN KALKAMAYIZ”

Toplantının ilk konuşmasını S.S. 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız gerçekleştirdi. Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yağız, “Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Haziran ayından beri normalleşme dönemine geçtik ama ulaşım normale dönmedi. Kooperatif olarak bir proje hazırladık. Bu proje üzerinde ciddi çalıştık. Bu çalışma ile ilgili 2 UKOME kararı ve 2 meclis kararı alındı. Bu hafta içi sözleşme ile ilgili bizi çağıracaklardı. Ancak Pazar akşamı bu işin olmayacağı yönünde bilgi verdiler. Biz de neden o zaman ümit bağladık, hayal kurduk, insanları yok zamanda vatandaş mağdır olmasın diye çalıştırdık dedik. Bizlere verilen cevapta malum biz belediye olarak bunun altından kalkamayız şeklinde oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜM GÖRÜŞMELERİMİZDE SONUÇ ALAMADIK”

Sözlerine devam eden Yağız, “Yarın öbür gün size araç aldıracağız size ödeme yapamazsak siz de patlarsınız biz de patlarız dediler. Bir diğer konu son Sayıştay Raporları. Burada zimmet çıkar denildiği için bürokratlar karşı çıkmış. Biz her şeye rağmen Pazar gününden Perşembe gününe kadar çalışma yaptık. Diğer partilerin meclis üyeleri ve genel sekreterle de görüştük. Sonuç alamadık. Bu tamamen bitti. Sonra bize bir öneri getirdiler. Bursa’da bir sistem var ve yürüyor dedik. Ona da gerekçe sundular. Yılbaşında TBMM’de bununla ilgili bir karar çıktı. Belediyeler indirimli ulaşımı karşılayabilir diye. Burada siz üyeler de haklısınız. Biz elimizden geleni yaptık. Burada sağlıklı bir şekilde istişare yapalım bir karar alalım istiyoruz” dedi. .

“GÖREVİNDEN AYRILMAK İSTEYEN BÜROKRATLAR OLDU”

Ardından söz alan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Bir emek sarf ettik. Elimizde dediğimiz gibi meclis ve UKOME kararları var. O gün meclise gelip bizzat genel sekreterin sunumu var. Kimse bize bizi kandırdınız diyemez. Biz de sizin gibi şok olduk. Beklentiler üst düzeydeydi. Bizler sizleri bugün yarın diye ikna ettik. Bunun altında birkaç neden var. Biz bu karar daha erken başlasın diye ikinci bir meclis karı aldırdık. Bürokratların ciddi endişeleri oldu. Altından zimmet çıkar diye görevden ayrılmak isteyen daire başkanları oldu. Geçen pandemide destek aldık meclis kararı ile. Bu kararlar dönmedi ama bu iş döndü. Burada temel hedef mazota gelen ciddi fark ve diğer kalemlere gelen zamları gördüler. Rüyadan uyandılar. Bunu başlatırlarsa bu işin içinden çıkamayacaklarını anladıkları için vazgeçtiler” dedi.

“BAŞKAN ZAM SİZİN İÇİN SORUN DEĞİL DEDİ”

Konunun tüm Kocaeli’yi ilgilendirdiğini ifade eden Kurt, “Bu tüm Kocaeli’yi ilgilendiriyor. Bu işi istemeyenler de oldular. Gebze bölgesinden ben paramı belediyeye vermem diyenler oldu ama bizim başka çaremiz kalmamıştı. Burayı bir kurtuluş olarak gördük. Kooperatif başkanları ile görüştük. Araçları çekelim, kontak kapatalım diye görüş sunanlar oldu. Biz ilk zamlarımızı aldık. Zamların yetersiz olduğu ile ilgili başkana defalarca gittik. Biz sizin için hizmet modelini getireceğiz, zam sizin sorununuz değil deyince durduk. Bugün mağdur olan kesim 5 No’lu kooperatif. Ben ve buradaki başkanlar elimizden geleni yaptık. Kimseyi kandırmadık. Hep beraber sağlıklı bir şekilde ne karar alınacaksa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

“AKLINIZDA OLUŞTURDUĞUNU MODELLERİ ANLATIYORSUNUZ”

Kurt’un ardından Avukat Hüseyin Öztürk yeni düşündükleri sistem ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yeni sistem tartışmalarının hemen başlamasında otobüs işletmecileri tepki gösterdi. İşletmeci Raif Çağır, “Toplantı istişare toplantısı. Siz kürsüye geçmişsiniz. Siz kafanızda oluşturduğunuz bir modeli anlatıyorsunuz. Aklınızdan rakamlar veriyorsunuz. Burada bu arkadaşlar günlük çalışıyorlar. Bankaya yatan miktarı biliyorlar. Belediye bin lira destek veriyordu. Bursa modeli diyorsunuz ne modeli olduğunu açıklamıyorsunuz. Yedinci aydan beri konu var ama neye imza atılacağı söylenmedi. Defalarca kooperatife gittim, üyelerinizi bilgilendirin dedim bu kolay bir iş değil deyip kulaktan dolma bilgi verdiler. Ben bir gün bir mesajla bunun sonlandırıldığını öğrendik. Bursa modeli diyorsunuz. Bizden olur almaya çalışıyorsunuz. 2019’un yolcu sayısına göre hesap yapıyorsunuz. O günden bugüne tramvayın seferi arttı, Kurçeşme’ye kadar gidecek, hastaneye gidecek. Yarın öbür gün bu sistemle ilgili sorun bulunca kimseyi karşımızda bulamayacağız” diye tepki gösterdi.

“YA ARKAMIZDA DURUN YA DA ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN”

Bir başka işletmeci Yılmaz Kaymaz ise, “Siz yavaş yavaş bize zehir enjekte ediyorsunuz. Ses etmeyin diyorsunuz. Madem biz öldük bitik sizin projeleriniz yüzünden oldu. Doğruları konuşmuyorsunuz. Belediye şunu dedi bunu dedi diyorsunuz. Belediye reklam yapıyor şu kadar yolcu taşıdık diye. Teslim olduk resmen. Geldiğimiz nokta belediye araçlarımız yerine araç koydu. Nedir yani. Bizi öldürecek mi? Niye korkuyorsunuz. Hakkımızı alamıyoruz. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Görevini yapan basiretsiz yöneticiler yüzünden bu hale geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin. Bu konuları gündem yapmıyorsunuz. Hakkımızı gasp etmelerine izin vermeyin. Ya arkamızda durun ya da önümüzden çekilin” dedi.

“TAHİR BAŞKAN KİM YA?”

Mustafa Kurt’un Eylemse eylem yapalım. Biz korkak değiliz ifadelerini kullanması sonrası otobüsçüler tepki gösterdi. İşletmeci Akın Demirkıran ise, “Ben siz ikinizi de aradım. Hizmet alımı olmazsa ilk arabamı ben yakarım dediğimde sen bana ben yakmazsam en adi şerefsizim demedin mi? Belediye arabamı ben çekip yakacağım dedim Allah şahidim ki böyle dedin. Şimdi ne oldu. Biz Bursa'ya döncez diyorsun. Söküp belediyeyi kıralım. Hep beraber gidelim belediyeye. Tahir Başkan kim yaa. Biz açız aç. Mazot alamıyoruz. Bir kişi herkesin nefesini kesemez” dedi.

“SİZ BU CESARETİ GÖSTEREMEDİNİZ”

Latif İşcen ise, “Ben sizin yerinizde olsam utanırdım. İstifa ederdim. 2015’ten beri belediyeye karşı uyardım. Videolarını çektim. Arkadaşlara yalvardım. Arabaları satmayın dedim. Siz yanımızda durmadınız karşıya geçtiniz. O masadan kalkıp istifa edin. Biz kimsede hakkımızı bırakmayız. Bu arkadaşlar her yere yürüyecek cesarette siz bu cesareti gösteremediniz” dedi.

“BİZE NEDEN YALAN SÖYLEDİNİZ?”

İşletmeci Ercan Hacıoğlu yöneticilere yazıklar olsun diye tepki gösterdi, “Hizmet projesi bir hayli uzun sürdü. Bu süre zarfında bu üyeler sizi dinledi. En güzel hatlarımız hat 33, hat 82 hepsini belediye aldı. Yeni sisteme geçilecek diye verildi. Şimdi ne olacak o hatlar. Haklarımızı verdik şimdi sözlerinden dönüler. Bu projenin sonunca kadar bu insanlar nasıl dayanacak. İnanmak istiyoruz. Size Çok büyük yanlış yaptınız. Bize neden yalan söylediniz. Yönetici abilerimizden biri bu iş olmazsa ben bırakacağım dedi hala orada oturuyor. İstifa erdemdi. Bursa modeliymiş, Artvin modeliymiş nasıl bekleyeceğiz. Ben arabamı çekerim ama borçlu arkadaşlarımız var. Mazot alamıyoruz. Yazıklar olsun. 29 senemi verdim bu camiaya. Eğer benim gönlümü alamıyorsanız hakkım haramdır” dedi.

“TAHİR BÜYÜKAKIN VE KARAOSMANOĞLU YÜZÜNDEN”

13 yıl sonra direksiyon başına geçtiğini ifade eden işletmeci Salim Sefertaş, “Araçlarımıza mazot alamıyoruz. Kimin yüzünden. Tahir Büyüakın ve İbrahim Karaosmanoğlu yüzünden. Esnaf bitmiş durumda. Belediye bu kadar otobüs aldı. Oda başkanı niye devreye girmedi. Belediyeye şirin gözüküp maaş almakla olmaz. Böyle bir sistem hiçbir yerde yok. Esnaf mağdur durumda. Belediye beni korumak zorunda. Yeni araba alarak olmuyor. Herkes ekmeğine sahip çıksın” dedi.

“KENDİ KOLTUĞU İÇİN DAVA AÇTI”

Oda başkanı Mustafa Kurt’a tepki gösteren Mehmet Çeliksoy, “Belediye ile ters düşmemek için açtığı tek bir dava yok. Birlik kongresinde kendi koltuğu için dava açtı, Olmadı İstanbul’a gidip açtı. Belki Tahir Başkanın bu kadar mağdur olduğumuzdan haberi yok. Bunlar 4 kişi gidiyor 4 kişi geliyor. Diğer yöneticilerin haberi bile yok. Kapalı kapılar ardından konuşuyor. Esnaflıktan çıktık dilenci oldu. Hakkımı helal etmiyorum. Olmazsa belediyenin önüne geçip kendi aracımı yakacağım dedin” ifadelerini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRISI

Üyelerin duruma tepki göstermesi sonrası Oda Yöneticisi İbrahim Altın mikrofonu eline alarak, “Karşımda seçim kaybettin. 500 kişi bana oy verdi. 20 kişi istifa dedi diye istifa etmem” diye bağırdı. Seslerin yükseldiği tartışmalarda sonuç alınamadı.

2 ÖNEMLİ KARAR OYLANDI

Yaklaşık 3 saat tartışmalar eşliğinde süren istişare toplantısı sonrasında 2 önemli karar oylandı. Üyelerin talebi ile S.S. 5 No’lu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi olağan üstü erken seçime gidecek. Sürecin iptal edilmesi sonrası eylem kararının alınması için komisyon kurulmasına karar verildi. Belirlenen komisyonda. Alibey Akyıldız, Hasan Korkmaz, Lokman Aydemir, Mehmet Kaymak, Mehmet Çeliksoy, Enver Hacıoğlu, Sinan Baldan, Mustafa Kurt, Nihat Sönük ve Latif İşçen seçildi.