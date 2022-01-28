28 Oca 2022 - 20:09- Gündem G: 28 Oca 2022 - 20:11

Şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Ocak 2022 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti.
Şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Ocak verilerine göre, 438 bin 252 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Böylece Türkiye’de corona virüsünün görüldüğü günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan bugün 85 bin 503 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 210 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” dedi.
# sağlık

28 Oca 2022 - 20:09 - Gündem

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