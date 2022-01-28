28 Oca 2022 - 20:44- Gündem G: 28 Oca 2022 - 20:48

Otobüs işletmecilerinden yumruk yumruğa kavga!

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda devrim diye anlattığı “Hizmet Alımı Projesinden” 2 gün önce vaz geçti. Aylardır bu sistemi bekleyen Özel halk otobüsü işletmecileri “Kandırıldık” diyerek bir araya geldi. Gergin süren istişare toplantısında işletmeciler Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve oda yöneticilerine tepki gösterdi. Büyükşehirin geri adım atması sonra nasıl yol haritası çizeceklerini tartışan otobüsçüler grev kararı tartışmalarında kavga etti. Sinirlerin gerilediği toplantıda yumruklar konuştu. Karşıt görüşlü taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

28 Oca 2022 - 20:44 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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