Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı. İstifa eden Gül, Temmuz 2017’den beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Gül, görevi Bekir Bozdağ’dan devralmıştı.
BAKAN GÜL’DEN İLK AÇIKLAMA
İstifanın ardından Bakan Gül’den ilk açıklama geldi. Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” dedi.
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?
Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965’te Yozgat Akdağmadeni’nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye’dir.
Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı.
SİYASİ KARİYERİ
18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi’den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AKP’nin kurulmasıyla birlikte Yozgat’ta AKP İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AKP Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.
61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslendi. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AKP’nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.
29 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Abdülhamit Gül’ün yerine yeniden Adalet Bakanlığı’na atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Osuran Boga - Niye sessizce istifa ortaya çıkın ve bu istifaların sebebini dönen dolapları anlatın sessiz kalmayın susmayın bu sessizlik vatana ihanettir böyle bir makamdan istifa ediyorsan ve görevden el cektiriliyorsan bu olayın perde arkası olmalı.anlat susma be adam.
Sinan Gerçekçi - Erol bey çok güzel bir paylaşımda bulunmuş, bana tercüman olmuş.Teşekkürler Erol bey.
Demir Hacıibrahimoğlu - Çok beyefendi biriydi, Reisin talimatlarına dayanamadı, Sayın İmamoğlu'nun mobese kayıtlarına kayıtsız kalmadı ,zaten Türkiye'de Adaleti mekanizmasının tam işlemedidiğini oda biliyordu.Sayın Abtulhamit Gül için en hayırlısı oldu.Bekir Bozdağ'a gelince Reis ondan daha iyi bir maşa bulamazdı .Tövbekar Bekir bu işi verilacak talimatlarla çok güzel götürür. Bunlar bizim daha iyi günlerimiz.. Daha neler göreceğiz neler..
Hayru - İyi oldu zaten bir işe yaramıyorduu ne adaletden anlıyo ne de bır bokdan iyi oldu
ayhan - istifamı revizyonmu
Can bey - Gelen gideni aratır, sözü ne güzel bir söz. Al birini vur ötekine de güzel. Sağırlar sığırlar birbirini ağırlar. Onlardan da güzel.
Erol Demi̇rbek Türk - yeni gelen bakanı halkımız çok yakında tanır . çocuk tecavüzlerinin gündem de olduğunda '' çocuğun rızası var bu tecavüz sayılmaz '' diyerek hepimizi şaşırtmıştı , vicdanları zımparalamıştı . millet unutmuşken yine hatırlatıldı maalesef kurtulamamış .
Zülfi̇kar - peki chp içerisinde dönen tecavüzlerin mugla belediye başkanı ahmet deniz atabayın bir kadının iş istemek için gitti adamın kadına vede şöförüne kaymasıda rızaylamı oldu acaba ilçe başkanlıgında görev yapan biri kadın haklarını savunma adına sokaga cıkıp pankart gösterip öbür taraftan bir kıza asılması normalmi acaba heee siz varya siz işinize geldi gibi şeytanlar
Vatandaş - Zaten zor duruyordu, diken üstünde ve çok huzursuzdu. Tarih sayfalarının en çirkin yerinde bir kara leke olarak anılacaktır bu dönem.
Erol Demi̇rbek Türk - geçmiş olsun sn. gül kurtuldu . son mobese olayında sızdırılmasını eleştiren tarzda konuşmuştu , ayrıca bazen de iktidarın aksine doğruları da konuşuyordu .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.