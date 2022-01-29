Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı. İstifa eden Gül, Temmuz 2017’den beri Adalet Bakanlığı görevini yürütüyordu. Gül, görevi Bekir Bozdağ’dan devralmıştı.

BAKAN GÜL’DEN İLK AÇIKLAMA

İstifanın ardından Bakan Gül’den ilk açıklama geldi. Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” dedi.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965’te Yozgat Akdağmadeni’nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye’dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi’den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AKP’nin kurulmasıyla birlikte Yozgat’ta AKP İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AKP Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslendi. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AKP’nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti’nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.

29 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Abdülhamit Gül’ün yerine yeniden Adalet Bakanlığı’na atandı.