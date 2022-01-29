CHP Karamürsel’de 2 adaylı kongre!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel’de Aralık ayının son günlerinde yaşanan 10 kişinin istifası sonrası ilçe yönetimi düşmüş, yerine ise kayyum atanmıştı. İlçe Başkanı Suat Ülkü, istifaların sorumlusunun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını az bir oy farkıyla kaybeden Ahmet Çalık olduğunu belirtmişti. Atanan kayyum heyetinde ise geçmiş dönem Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Ali Öngen, Bülent Özkürkçü, Munteha Purut ve Erdoğan Fitoz isimleri yer aldı. Kayyum tarafından 30 Ocak 2022 Pazar günü ilçe kongresi yapılması kararlaştırıldı.

MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

108 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre Karamürsel Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayacak. Karamürsel Belediye Meclis üyesi Emel Kabataş ile CHP Karamürsel ilçe örgütünde görev yapan Anıl Aksu’nun yarışacağı kongrede meclis üyesi Emel Kabataş, tüzük gereği meclis üyeliğinden istifa etti. Kongre öncesi açıklama yapan Emel Kabataş, “Tüzük gereği belediye meclis üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Yürüyeceğim bu yeni yolda ayrıştıran değil, birleştiren siyaset benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın hassas çizgisi olacaktır. Bu bağlamda desteğinizi yanımda hissediyor, örgütüm adına her şeyin çok güzel olmasını diliyorum” dedi.

“GAYEMİZ İLÇE ÖRGÜTÜNÜ AKTİF HALE GETİRMEK”

Anıl Aksu ise, “Karamürsel’de doğdum büyüdüm. CHP Karamürsel ilçe örgütünden istifa eden yönetim kurulu üyelerimizle bir sürece girdik. Bu sürecin partimizin ilkelerini ve ideolojisini gözeterek, kibarlık, dostluk ve anlayışla sürdürmek için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim en büyük gayemiz ilçe örgütünü aktif hale getirmektir. Yaptığımız bu hareket şahıslara karşı değil, CHP’yi yıllardır Karamürsel’de halkın partisi olarak görmeyi kabul etmeyip, dar bir alana sıkıştırmaya çalışmış ve birçok partilimizi bu sebeple kırmış, uzaklaştırmış, oluşturdukları vesayeti kendi aralarında verasete dönüştürmüş, halk partisini uzaklaştırmaya çalışan düşünce yapısına karşıdır” ifadelerinde bulundu.