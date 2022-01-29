20 gün önce komşusunu öldürmüştü, evi kundaklandı

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Murat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın, kısa sürede söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı.
Ev sahibinin 9 Ocak tarihinde komşusunu öldürdüğü ortaya çıkarken polis ekipleri, kundaklama şüphesi üstünde duruyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.