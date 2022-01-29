Reklamı Kapat
29 Oca 2022 - 11:03- Spor G: 29 Oca 2022 - 11:05

Gençlik Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alacak
Gençlik Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alacak mask

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde ve Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında eğitim faaliyetlerinde ek ders uygulamalarına ilişkin duyuru yayınlandı.

5 BRANŞ

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk yaptığı açıklamada; “Basketbol, cimnastik, futbol, voleybol ve yüzme branşlarında bakanlığımız bünyesinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde ilimizde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır. Başvuruya ilişkin açıklamanın detaylarına [email protected] web sitesinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine değindi.

İRTİBAT İÇİN

27 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Şubat’ta sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için 0 262 229 91 74 telefon numarası ve [email protected] e-posta adresinden irtibat kurulabilirsiniz. Başvuruların şahsen yapılabilmesi için 0262 229 91 74 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Vesikalık Fotoğraf

• Eğitim Mezuniyet Belgesi

• Kademeli/Kıdemli Antrenörlük belgesi

• Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü

Varsa;

• Pedagojik formasyon belgesi

• Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge

• Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

• Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)

• Alanında Milli Sporcu Belgesi

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

• Kurumlarından alacakları izin belgesi

• Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

 

# eğitim

29 Oca 2022 - 11:03 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.511.483 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bugün günlerden Belediye Derincespor! mask
Bugün günlerden Belediye Derincespor!
Kocaelispor’un rakibi Keçiörengücü mask
Kocaelispor’un rakibi Keçiörengücü
Gözler Mert ve Enes’te mask
Gözler Mert ve Enes’te
Neşeli günler mask
Neşeli günler
 Sheriff’li Yunan Kolovos, 600 bin euro istedi mask
 Sheriff’li Yunan Kolovos, 600 bin euro istedi
Altıparmak’ın ekibinde 5 isim mask
Altıparmak’ın ekibinde 5 isim
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL