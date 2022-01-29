Gençlik Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde ve Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında eğitim faaliyetlerinde ek ders uygulamalarına ilişkin duyuru yayınlandı.
5 BRANŞ
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk yaptığı açıklamada; “Basketbol, cimnastik, futbol, voleybol ve yüzme branşlarında bakanlığımız bünyesinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde ilimizde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır. Başvuruya ilişkin açıklamanın detaylarına [email protected] web sitesinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine değindi.
İRTİBAT İÇİN
27 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Şubat’ta sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için 0 262 229 91 74 telefon numarası ve [email protected] e-posta adresinden irtibat kurulabilirsiniz. Başvuruların şahsen yapılabilmesi için 0262 229 91 74 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
• Vesikalık Fotoğraf
• Eğitim Mezuniyet Belgesi
• Kademeli/Kıdemli Antrenörlük belgesi
• Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü
Varsa;
• Pedagojik formasyon belgesi
• Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge
• Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
• Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
• Alanında Milli Sporcu Belgesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;
• Kurumlarından alacakları izin belgesi
• Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.