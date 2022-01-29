Gençlik Spor Bakanlığı eğitim görevlisi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde ve Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında eğitim faaliyetlerinde ek ders uygulamalarına ilişkin duyuru yayınlandı.

5 BRANŞ

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk yaptığı açıklamada; “Basketbol, cimnastik, futbol, voleybol ve yüzme branşlarında bakanlığımız bünyesinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde ilimizde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır. Başvuruya ilişkin açıklamanın detaylarına [email protected] web sitesinden ulaşabilirsiniz.” ifadelerine değindi.

İRTİBAT İÇİN

27 Ocak’ta başlayan başvurular 11 Şubat’ta sona erecek. Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için 0 262 229 91 74 telefon numarası ve [email protected] e-posta adresinden irtibat kurulabilirsiniz. Başvuruların şahsen yapılabilmesi için 0262 229 91 74 numaralı telefondan randevu alınması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Vesikalık Fotoğraf

• Eğitim Mezuniyet Belgesi

• Kademeli/Kıdemli Antrenörlük belgesi

• Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü

Varsa;

• Pedagojik formasyon belgesi

• Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge

• Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

• Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)

• Alanında Milli Sporcu Belgesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

• Kurumlarından alacakları izin belgesi

• Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge