YAPİS bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, yeni hayata geçirilen YAPİS aplikasyonu, buna bağlı olarak raporlama süreçleri, faaliyet raporu ve içeriğinde yer alan alt başlıklar ile ilgili, daire temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ilgili konularda detaylı bilgilendirmeler yapıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

RAPORLAMA VE PLANLAMA SÜRECİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam, ’’Hazırlamış olduğumuz raporlar, planlama sürecinin vazgeçilmez parçalarıdır. Vizyonumuz doğrultusunda hedeflere ulaşmamıza ışık tutmasının dışında, riskleri öngörüp bunları yönetmemiz için de önemli bir iletişim aracıdır. Bu bilinçle YAPİS raporlama mobil aplikasyonunun üzerinde özenle çalıştık. YAPİS’in hazırlık sürecinde, iyi bir raporlama planı ile bu yazılımda hangi raporlara ihtiyaç duyulduğunu, hangi bilgilerin raporlarda yer alacağını ve rapor görsellerinin nasıl olması gerektiğini tespit ettik. Bu raporları istenilen zamanda, doğru bir şekilde görebilmemiz, bu bilgilerin tutulması, erişilebilir olması ve veri tabanı yönetiminin doğru bir şekilde işliyor olmasında sizlerin desteği, emeği olmaz ise olmazımızdır ’’dedi.

DETAYLI SUNUM YAPILDI

Toplantıda Planlama ve Yatırımlar Şefi Hasan Hakan Bilginoğlu, daire temsilcilerine uygulamanın standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için yapılması gereken iş ve işlemler hakkında detaylı sunum gerçekleştirdi. Karşılıklı soru ve cevapların ardından, iyi dileklerle toplantı sona erdi.