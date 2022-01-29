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29 Oca 2022 - 11:29- Gündem G: 29 Oca 2022 - 11:31

Gıda Mühendisleri’nde yarın genel kurul günü! 

Kocaeli’de temsilciliği bulunan Gıda Mühendisleri Odası genel kurulu yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Gıda Mühendisleri’nde yarın genel kurul günü!  mask

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı, Kocaeli’de temsilciliği bulunan Gıda Mühendisleri Odası genel kurulu 30 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sadece 10 üst kurul delegesinin seçiminin yapılacağı kongrede üst kurul delegelerinin seçiminin ardından 550 üye arasında yapılacak temayül yoklaması ile yeni yönetim belirlenecek. Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal ve yönetiminin devam etmesi bekleniyor.

 

29 Oca 2022 - 11:29 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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