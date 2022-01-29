Gıda Mühendisleri’nde yarın genel kurul günü! 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı, Kocaeli’de temsilciliği bulunan Gıda Mühendisleri Odası genel kurulu 30 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sadece 10 üst kurul delegesinin seçiminin yapılacağı kongrede üst kurul delegelerinin seçiminin ardından 550 üye arasında yapılacak temayül yoklaması ile yeni yönetim belirlenecek. Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal ve yönetiminin devam etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.