Gıda Mühendisleri’nde yarın genel kurul günü! 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı, Kocaeli’de temsilciliği bulunan Gıda Mühendisleri Odası genel kurulu 30 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sadece 10 üst kurul delegesinin seçiminin yapılacağı kongrede üst kurul delegelerinin seçiminin ardından 550 üye arasında yapılacak temayül yoklaması ile yeni yönetim belirlenecek. Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal ve yönetiminin devam etmesi bekleniyor.