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29 Oca 2022 - 23:00- Gündem G: 29 Oca 2022 - 11:32

Harita ve Kadastro Mühendisleri’nde genel kurul günü

Kocaeli’de temsilciliği bulunan TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası genel kurulu İzmit’te gerçekleştirilecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Harita ve Kadastro Mühendisleri’nde genel kurul günü mask

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Kocaeli ve Sakarya’yı kapsayan bölge temsilciliğinin seçimleri bugün Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. Sadece 14 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda, delege seçimlerinin ardından genel merkez bölge temsilciliğine atama yapacak. Odanın mevcut temsilcisi ise Cuma Özdemir.

29 Oca 2022 - 23:00 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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