Harita ve Kadastro Mühendisleri’nde genel kurul günü

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Kocaeli ve Sakarya’yı kapsayan bölge temsilciliğinin seçimleri bugün Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan oda binasında gerçekleştirilecek. Sadece 14 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda, delege seçimlerinin ardından genel merkez bölge temsilciliğine atama yapacak. Odanın mevcut temsilcisi ise Cuma Özdemir.