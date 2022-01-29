Kocaelispor’un rakibi Keçiörengücü

Antalya kampı devam eden Kocaelispor bugün kendisi gibi 1. Lig’de yer alan Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile antrenman maçında karşı karşıya gelecek. Titanic Otel sahasındaki maç saat 14.00’te başlayacak ve maçta Kocaelispor’dan devre arasında Keçiörengücü’ne transfer olan Taha Batuhan Yayıkcı da forma giyecek.