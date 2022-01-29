Bugün günlerden Belediye Derincespor!

30 puanla 8. sırada yer alan ve Play-Off hattı ile arasında sadece 2 puanlık bir fark bulunan 3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor bugün Esenler Erokspor’u konuk edecek. Saat 13.00’te başlayacak olan zorlu maçı Gaziantep Bölgesi’nden 28 yaşındaki Ali Yılmaz yönetecek. Derince’de eksik futbolcu bulunmuyor.

RAKİP TANIDIK

Sezonun ikinci yarısına iyi başlayan, önce sahasında Edirnespor’u 1-0 mağlup eden, ardından Kırıkkale karşısında deplasmanda galibiyeti kaçıran Belediye Derincespor zorlu bir maça çıkacak. Sarı lacivertlilerin rakibi Kemal Can Aydemir, Ercüment Kafkasyalı, Serhat Baştan, Abuzer Gaffar Toplu, Erdinç Karakaş, Aziz Kızılgün gibi bu şehrin sevdiği, bildiği futbolcularının yer aldığı Esenler Erokspor olacak.

SINIRDA 3 FUTBOLCU VAR

İstanbul ekibi öte yandan devre arasında kadrosuna santrfor İlker Avşar ve forvet arkası Yavuz Koç’u da katarak iyice güçlendi. Devre arasında kadrosuna Iğdırspor’dan 2, İçel’den 1 futbolcuyu katan Belediye Derincespor’da ise sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Kaleci Taha Ayan, sağ bek Tayfun Kırca ve santrfor Muhammed Enes Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyor.

GÜNTEPE VE YÖNETİM İNANIYOR

Genç ve başarılı teknik direktör Murat Parlak denetiminde antrenmanlarını yoğun kar yağışı nedeni ile Derince Belediyesi suni çim sahasında yapan yeşil siyahlılar kritik maçı yandaki doğal çim stadında oynayacak. Mücadele saat 13.00’te başlayacak. Maç saatinde hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıksa 9 derece olacak. Başkan Ahmet Güntepe, yönetim kurulu olarak teknik kadro ve futbolculara güvendiğini belirtti ve taraftarlarının da desteği ile Erok maçını kazanıp üst sıralarda tutunmaya devam etmek istediklerini ifade etti.