Ulaşımpark İle 141 No’lu Çayırova Birlik Kooperatifi arasında ortak havuz anlaşması imzalandı

73 araçlık ortak gelir havuz anlaşması toplamda 6 hatta gerçekleşecek. UlaşımPark’a ait 435, 435MR, 530 no’lu hatlarla ve 141 no’lu Çayırova Birlik Kooperatifine ait 400, 401, 402 numaralı hatlar arasında sağlanan anlaşma gereği ortak çalışma sistemi 31.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ULAŞIMPARK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ANLAŞMA İMZALANDI

28.01.2022 tarihinde UlaşımPark Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, S.S. 141 No’lu Çayırova Birlik Kooperatif Başkanı Muhammed Kılıç ve beraberindeki ilgili yöneticiler katılım sağladı. İki taraf UTDK’dan çıkan kararlar neticesinde ortak bir anlaşmaya imzasını attı.

ULAŞIMPARK 8 ARAÇLA KATILIM SAĞLADI

3 hat 8 araç ile sözleşmeye imza atan UlaşımPark, vatandaşlara konforlu, kaliteli ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sağlamaya devam edecek. Ortak çalışma sisteminde 141 No’lu Çayırova Birlik Koop. ile bir araya gelen UlaşımPark A.Ş. vatandaşların ulaşımlarını İzmit, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde hizmet veren hatlarla sağlayacak. UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, "Yaptığımız anlaşma neticesinde 141 no’lu Çayırova Birlik Koop. ile bundan sonra belirlenen hatlarda ortak çalışacağız. Tüm Kocaeli’de olduğu gibi İzmit, Gebze, Darıca ve Çayırova bölgesinde de yolcularımıza kaliteli bir ulaşım hizmeti sağlamaya devam edeceğiz. Gerçekleşen anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

141 NO’LU ÇAYIROVA BİRLİK KOOPERATİFİ 65 ARAÇLA KATILIM SAĞLADI

Anlaşmaya 65 araç 3 hatla katılan S.S. 141 No’lu Çayırova Birlik Koop. UlaşımPark ile ortak çalışma sistemi anlaşmasına imza attı. 3 önemli hatta birleşen taraflar atılan imzalar sonucunda ortak bir noktada buluştu. 141 no’lu Çayırova Birlik Koop. Başkanı Muhammed Kılıç, "İzmit, Gebze, Darıca ve Çayırova istikametinde seyahat eden yolcularımız yaptığımız anlaşma neticesinde kaliteli ve hızlı bir ulaşım hizmetinden faydalanacak. Yapılan anlaşmanın yolcularımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim" dedi.