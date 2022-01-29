İÇMO’da kongre heyecanı

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu bugün İnşat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Binasında yapıldı. 143 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden aday olmadı. 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda seçimler yarın yapılacak. Kongrenin Divan Başkanlığını Emrah Sarı yaparken divan üyeliklerini ise Selim Çoban, Aysel Kıvanç ve Betül Çevik gerçekleştirdi.

ÇİFT LİSTELİ KONGRE

Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan yönetimi ile adaylığını açıklamıştı. Özcan başkanlığındaki listeye bir de rakip liste olarak İçmimarlar Odası Kocaeli Şubesi’ne Cem Türkeri liderliğindeki 7 kişilik yönetim ekibi de mavi liste ile seçime girdi.

“FAYDALI İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Genel kurulda ilk konuşmayı görevi devreden başkan Kerem Toramangil gerçekleştirdi. “İki dönem şubenin başkanlığını yaptım. Pandemi ile sınandığımız bir dönem oldu. Yine de faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum. İki listeli bir seçim yapacağız. Umarım bundan sonra seçilecek arkadaşlar daha katma değerli işler gerçekleştirirler. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

“KOCAELİ ŞUBEMİZİ TAKİP EDİYORUZ”

Toraman’ın ardından konuşan İçmimarlar Odası Genel Saymanı Naci Yalçın yaptığı konuşmada; “Genel başkanımızın selamlarını getirdim. Kocaeli şubemizin çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Pandemi sürecinde de iyi işler çıkardılar. Yapılacak seçimin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Önceki yönetim mali ve denetim yönünden onaylandı.

“İNSANLARI ODAYA ÇEKMEK İSTİYORUM”

Kongrede ilk aday konuşmasını mavi listeden Cem Türkeri gerçekleştirdi. Gençler için alan açılması gerektiğini savunan Türkeri, “Bu meslek yeni şartlara uyum sağlaması gereken bir meslek. İçmimarlar geriden gelen bir meslek halini almıştır. Geriye bakarak ileri gidemeyiz. Biz sadece renkli liste olarak ileriye dönük yeni nesil odaklı çalışacağız. Bu ülkenin ihtiyaçlarını yeni nesil belirliyor. Biz yerimizi yeni insanlara bırakmak zorundayız. Herkese yer açmak zorundayız. 2 dönemdir Kerem Bey liderliğinde bir odamız var. Kendisinin katkısı odamıza çok büyük. Ben 6 senedir bu mesleği icra ediyorum. Kocaeli’ye bir buçuk sene oldu taşınalı. Bir fırsat geldi ayağıma değerlendirmek istedim. İnsanları odaya çekmek istiyorum. Ben Kaydımı İstanbul’dan Kocaeli’ye aldığımda oda binasında sekreterden başka kimse yoktu” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KİMSEYE TAŞ ATMAK DEĞİL”

Odanın daha katılımcı olması gerektiğini savunan Türkeri, “Ben odanın daha katılımcı olabileceğini düşünmekteyim. Oda üyeye ne katarsa üye de odaya katar. Bu bir duvar örmeye benzer. Bizim amacımız insanlara bir şey katmak. Aramızda taraf diye bir durum yok. Biz meslektaşız. Dışarda bizim iş gücümüzü ucuzlatmak için çalışan bir insan grubu var. Herkes hata yapabilir. Beraber güçlü bir şekilde yol almak istiyoruz. Odaya sandıktan çıktığımız takdirde odamızı isteyen herkes gelip denetleyebilir. Amacımız kimseye taş atmak değil. Umarım sandıkta güzel bir seçim geçiririz. İki liste olması da gurur verici bir durum. Belki ilerleyen dönemlerde 3 veya 4 listeli kongreler görüyoruz. Umarım bizden sonraki nesil de bizim değerlerimize değer katmaya devam eder” dedi.

“FARKLI SÖYLEMLERE SAHİP DEĞİLİZ”

Mevcut yönetim listesinden aday olan Hazel Pala Özcan ise konuşmasında, “2 dönemdir başkan yardımcılığı görevini yürüyorum. İnşallah önümüzdeki dönem de başkan olarak yola devam edeceğim. Yönetimimizde önceki dönemden tecrübeli arkadaşlarımız var yeni isimler de var. Hepimizin farklı becerileri ve düşünce yapısı var. Güzel bir aday yönetim oluşturduk. Birinci dönemden itibaren yaptığımız bazı şeyler var. Yaklaşık 2 buçuk sene fiili görev yaptık. Uzun bir dönemi pandemi şartlarına denk geldi. Yaptığımız şeyler var ama yapacağımız da şeyler var. Diğer aday ekibe konuşmaları için teşekkür ederim. Biz iç mimarlar olarak farklı söylemlere sahip değiliz. Yapacaklarımız daha farklı ortamlar yaratmak ve gücü kendi tarafımıza çekmek. Farklı şeyler düşündüğümüzü zannetmiyorum” dedi.

“ARKADAŞLARIMA ÇOK CİDDİ İFTİRALAR ATILDI”

Mesleki eğitimlere önem vereceklerini ifade eden Özcan, “Sanayiye daha çok giriş yapacağız. Üniversite ile daha çok iç içe olacağız. Öğrenci kardeşlerimizin odamızı daha fazla kullanması için imkan sağlayacağız. Seçim sürecinde çok yıpratıldık. Asil liste olarak hiçbir zaman cevap vermedik. Cevap vermemenin haklı gururunu yaşıyorum. Hiçbir zaman duruşumuzu bozmadık. Yönetim kurulu adayı arkadaşlarıma çok ciddi iftiralar atıldı. Sosyal medyada uzun yazışmalara maruz kaldık. Yönetimimizden bazı arkadaşları karşı tarafa çekilmek için baskılara uğradı. Biz bunların hiçbirini dillendirmedik. Burası benim evim. Ben evimin içinden konuşmak istiyorum. İftiralar sizin kulaklarına pelesenk olmuş. Keşke hukukta karşılık bulsaydı. İftiradan öne geçemedi. Biz duruşumuzu bozmadık bozmayacağız da” şeklinde konuştu.

“HEPİMİZİN BİRBİRİNE SAYGISI OLMASI GEREKİYOR”

İçmimarlar Odası Genel Merkez Sekreteri Turan Ayçiçek ise, “7 bin üyelik bir aileyiz. Bugün piyasada 60 bin civarında odaya üye olmayan meslektaşımız gelir kaydetmekte. Bunun anayasal bir suç olduğunu biliyoruz ama dışardaki birçok arkadaşımız bilmiyor. Ülkede hukuk sistemi pek gelişmediği için bu durum geri kalmış durumda. Yönetime gelecek arkadaşların bu konuda ciddi çalışmalar yapmasını istiyoruz. Üniversitede ki öğrencileri odaya yönlendirmek çok önemli. Kocaeli bizim en yeni şubelerimizden biri. İki listeli olması beni çok mutlu etti. Genel kurulun doğasında bu vardır. Gruplar çıkar, kendilerini ifade eder. Önemli olan biz hepimiz meslektaşız. Hepimizin birbirine saygısı olması gerekiyor. Birileri birileri hakkında bir şeyler söyleyebilir. Önemli olan kırmadan devam edebilmektir. Her iki listeye de başarılar diliyorum” dedi.