Genç anne koronavirüse yenildi

Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden İstanbul Şehir Deniz Otobüslerinde gişe memuru olarak görev yapan Adem Lermi’nin eşi Neslihan Lermi (39) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Uzun yıllar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve İzmit Sağlık-Sen Teşkilatında görev yapan, Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü DHMİ ARFF (Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele) Biriminde görevli memur Neslihan Lermi’nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon Düzköy ilçesi Gökçeler Mahallesine gönderildi. Sağlık-Sen Kocaeli Şubesinden yayınlanan başsağlığı mesajında ise, “Uzun yıllar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Sağlık-Sen Teşkilatımızda görev yapan Neslihan Kesim Lermi, bir süredir mücadele verdiği Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Neslihan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.