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29 Oca 2022 - 12:34- Gündem G: 29 Oca 2022 - 13:07

Genç anne koronavirüse yenildi

Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden ve uzun yıllar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve İzmit Sağlık-Sen Teşkilatında görev yapan, Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü DHMİ ARFF (Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele) Biriminde görevli memur Neslihan Lermi, Covit-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Genç anne koronavirüse yenildi mask

Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden İstanbul Şehir Deniz Otobüslerinde gişe memuru olarak görev yapan Adem Lermi’nin eşi Neslihan Lermi (39) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Uzun yıllar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve İzmit Sağlık-Sen Teşkilatında görev yapan, Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü DHMİ ARFF (Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele) Biriminde görevli memur Neslihan Lermi’nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon Düzköy ilçesi Gökçeler Mahallesine gönderildi. Sağlık-Sen Kocaeli Şubesinden yayınlanan başsağlığı mesajında ise, “Uzun yıllar 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Sağlık-Sen Teşkilatımızda görev yapan Neslihan Kesim Lermi, bir süredir mücadele verdiği Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Neslihan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
# sağlık, çocuk

29 Oca 2022 - 12:34 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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