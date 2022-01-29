Reklamı Kapat
29 Oca 2022 - 13:08- Asayiş G: 29 Oca 2022 - 13:11

Balkondan düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen yaşlı adam tedavi altına alındı.
Balkondan düşen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı mask

Gebze Mimar Sinan Mahallesi 16 Sokak'ta Orhan K. (69) evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# sağlık, Sokak

29 Oca 2022 - 13:08 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.511.483 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı mask
103 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış mask
Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış
D-100’de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi mask
D-100’de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi
Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti mask
Makineye sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti
Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar mask
Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar
1.5 yaşındaki çocuk, annesini balkonda mahsur bıraktı mask
1.5 yaşındaki çocuk, annesini balkonda mahsur bıraktı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL