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29 Oca 2022 - 16:44- Spor G: 29 Oca 2022 - 16:46

İşte gizli kahramanlar
İşte gizli kahramanlar mask

Derince Belediyesi’ne ait suni çim stadının sorumlusu Semih Aslan ile beraberindeki Alaattin Demir ve Metin Olan büyük bir çaba sarf etti ve yoğun kar altındaki stadı temizleyerek Belediye Derincespor’un zorlu Erokspor maçı öncesi antrenman yapmasına olanak sağladı. Karla kaplı zeminde sıkı çalışarak sahanın önemli bir kısmını futbol oynamaya hazır getiren üçlüye sarı lacivertli kulüp kurmayları da teşekkür etti.

29 Oca 2022 - 16:44 - Spor

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