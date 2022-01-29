Bizim Aykut Batman’ı şampiyonluğa götürüyor

Batman Petrolspor ile harika bir sezon geçiren ve takımını şampiyonluğa götüren Aykut Çift, başarının detaylarını gazetemiz ile paylaştı. Golcü futbolcu devre arasında 1. Lig’den gelen teklifler karşısında “Batman şehrine şampiyonluk yaşatmak için buradayım” dedi. Batmanlılar da hem takıma hem de Kral Aykut’a sımsıkı sarıldı.

Tüm liglerin en çok gol atan ikinci futbolcusu

Aykut Çift… Artık bu şehrin yani Kocaeli’nin bir evladı oldu… Gölcük Şirinköy’de ailesi ile birlikte yaşıyor… İlimizde Gölcükspor ve Derincespor’da başarı ile forma giydi. Bu sezon Batman Petrolspor’da müthiş işlere imza atıyor. 29 yaşındaki futbolcu 19 maçta attığı 16 golle tüm gruplarda Nevşehir Belediyespor’daki 17 gollü Yıldıray Koçal’dan sonra en çok gol atan futbolcu. Aykut geride bıraktığımız sezon Kırıkkalespor’da da 29 lig maçında 17 kez fileleri havalandırdı.

Çok güzel bir ortam var

Batman şehrinin futbolu ve sporu çok sevdiğini ifade eden Aykut şu açıklamaları yaptı: Batman’da gerçekten çok güzel bir hava yakaladık. Arkadaşlık ortamı çok iyi, şehir de kenetlendi. Her maçımızda tribünler doluyor. Buradaki konuların başında bulunduğumuz konum geliyor diye düşünülebilir ancak Batman’da müthiş bir potansiyel var ve Batmanlılar futbolu hatta sporu çok seviyor. Tesislerimiz de çok güzel. Çok geniş, her yeri yeşillik olan Türkiye Petrolleri’ne ait alanın içindeyiz. Personelimiz bizlere kendi arkadaşları, evlatları gibi yaklaşıyor. Hani bir tabir vardır ya “10 numara ortam” gerçekten de öyle.

Her şeyin farkındayız

19 maç sonunda 43 puan topladık. İkinci Kütahya’nın 36, üçüncü ve bir maçı eksik Nevşehir’in 34 puanı bulunuyor. Yarış da bu üç takım arasında geçer diye düşünüyorum. 15 maçımız kaldı ve kesinlikle bir rehavete girmiş değiliz. Profesyonel futbolcularız ve her şeyin farkındayız. Her maçımızı final maçımız gibi görüyoruz. Hepimizin hedefi Batman şehrine şampiyonluk yaşatmak.

Hedefe kilitlendik

Devre arasında transfer teklifleri geldi. 1. Lig’den de takımlar vardı. Ancak hiçbir şekilde ilgim olmadı. Her teklife teşekkür edip, Batman’da mutlu olduğumu, burada ciddi bir hedefimizin bulunduğunu belirtti. Ümraniyespor’dan Tahsin Hacımustafaoğlu, Kırşehir’den Emre Pehlivan, Yomra’dan Furkan Yıldırım ve Erokspor’dan Enes Bayır ailemize katıldı. Ben ve arkadaşlarımın düşündüğü bir şey varsa o da bize gösterilen samimiyetin karşılığını şehre vermektir. Şehir ve takımın bu bütünlüğü inanıyorum ki arzulanan şampiyonluğu getirecektir. Çünkü Batman şehri bunu fazlası ile hak ediyor.