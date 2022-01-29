Mehmet Yaşar: “2 transferimiz, 3-4 gün içinde biter”

Kocaelispor’da Teknik Asbaşkan ve Transferden Sorumlu Yönetici Mehmet Yaşar gündeme dair sorularımıza samimi yanıtlar verdi. Yaşar, ofans hattında iki futbolcu ile yakından ilgilendiklerini ve 3-4 gün içinde transferleri bitirme noktasına geleceklerini belirtti. Takımın Antalya’daki kampına katılan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve Transferden Sorumlu Yöneticisi Mehmet Yaşar gündeme dair sorulan tüm sorulara net yanıtlar verdi. Yaşar sözlerine kamptaki ortamdan başladı ve şu ifadelere yer verdi: “Antalya’daki çalışmalarımızı iyi gidiyor. Hava biraz soğuk. Takımın morali hayli yüksek. Mehmet hocamızın ikili ilişkileri de yüksek seviyede. Kan değişikliğinin yararlı olacağını düşünüyorum.

Bambaşka bir ortam var

Takımdaki forma savaşını antrenmanlarda görebiliyoruz. Dün futbolcuların bir kısmı bir daha forma alamayacağını düşünüyordu, duygusu yerlerdeydi, bugün ise bambaşka bir ortam var ve tüm futbolcu arkadaşlarımız oyunun içine girmiş durumda. Cabezas ile ilgili kulübümüzden açıklamayı yaptık. Cabezas tüm sezon alacaklarını talep etti, uzlaşamadık ve futbolcu anlaşmasını tek taraflı fesih etti. Konuyu tabii ki FIFA’ya bildiriyoruz. Kurallara göre yapılmayan bu fesih hakkında kararını verecek.

Dino ile ilgili, harekete geçmiş değiliz

Dino bizim sözleşmeli futbolcumuz. 1+1 yıllık bir anlaşmamız var. Sezon sonunda opsiyonu da kulübümüzde. Şu anki durumu stabil ve mukavelesi ile ilgili an itibari ile bir hareketimiz olmayacak. Takıma yeni katılan futbolcularımızın bize ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Santrfor ve forvet arkasında, 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen iki futbolcu ile ilgileniyoruz. İsim vermem doğru olmaz çünkü süreç biraz hassas. İnşallah 3-4 gün içinde iki oyuncu ile de anlaşmamızı yapmayı hedefliyoruz.

İşte gündemdeki transfer adayları

Kolovos ve Kravetz’in maliyeti çok fazla, olmuyor. Avramovski ismi geldi, ancak sezonun ilk yarısında oynamadı, bölgesindeki başka bir oyunculara bakıyoruz. Oynamış olmaları bizim için önemli bir kriter. Olsen, Paixao ve Mbengue gündemimizde yok. Suck ve Borven’in de adları geldi, alternatifler arasında, önceliğimiz değil. Bazı futbolcularımıza Süper Lig’den ilgi var. Ama biz kimseyi vermeyi planlamıyoruz. Eğer çok ciddi, Kocaelispor’un menfaatine, geleceğine yönelik rakamlar olursa düşünürüz. Günü kurtaracak bir maliyetle hiçbir futbolcuyu bırakma lüksümüz yok. Kamptaki tüm futbolcularımız işine bakıyor ve biz de öyle olmasını istiyoruz.

Denizalp’in kararına bıraktık

Yolları ayıracağımız futbolcularımız ile ilgili kararı Mehmet hocamız verecek. Kampın sonunda bu isimler belirlenecek. Omolo’ya kulüp bulmasını söylemiştik. Şu an kampta, takımla birlikte. Kendisi mutlu değilse yapacak bir şey yok. Alacaklarını bırakır, gider ya da çıkar topunu oynar. Karar kendisinin. Denizalp sevdiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Kiralanması ile ilgili kararı kendisine bıraktık. İsteyeni var. Ciddi bir girişim gelirse biz de tabii ki Denizalp’e yardımcı oluruz

Tribünleri ayağa kaldıran bir takım olacağız

Tuzlaspor, Galatasaray’ı 6-2 yendi. Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, Tuzlaspor’a da ortak oldu ve Adana’dan Ezeh’i alıp Tuzla’ya getirdi. Tuzla’nın ikinci yarıda ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum. Ancak 6-2’lik skorun da çok da ölçü olacağı kanaatinde değilim. Boluspor maçı ile birlikte istenen, beklenen, tribünleri ayağa kaldıran bir Kocaelispor sahada olacaktır. Buna tüm samimiyetimle inanıyorum.”