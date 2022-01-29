Sercan Kaya Darıca’da!

TFF 3.Lig’de yar alan Redoks Darıca Gençlerbirliği, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. isim olan Sercan Kaya’yı duyurdu. İlk olarak Bergama'dan Mustafa Gürbüz ve sol bek Tayfun Sabri ve Iğdır Futbol Kulübünün genç stoperi Bayram Enes’i transfer eden sarı yeşilliler Van Spor için oynayan orta saha oyuncusu Sercan Kaya’yla sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Darıca Gençlerbirliği Van Spor forması giyen ve Süper Lig dahil birçok takımda görev alan tecrübeli oyuncu Sercan Kaya ile Sözleşme imzalayarak renklerine katmıştır”.