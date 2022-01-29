Can Ahmet tamam dedi

Darıca G.B'den hücum oyuncusu takviyesi. Darıca Gençlerbirliği, Orduspor1967'den hücum oyuncusu Can Ahmet Üstün ile prensipte anlaştı. TFF 3. Ligde mücadele eden Darıca, Ankaraspor altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Orduspor 1967'de geçiren 23 yaşındaki hücum oyuncusu Can Ahmet Üstün ile prensipte anlaştı.