Bu onur İTK’nün

90 Sporcu katıldı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmit Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen Türkiye 18 Yaş Kış Kupası Turnuvasına Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Bursa başta olmak üzere çeşitli illerden 90 sporcu katıldı. Turnuva hakemliği görevini baş hakem Oğuz Azkara, gözlemci hakemler Can Danış, Metin Engin ve Ozan Turhan tarafından yapıldı. Turnuva koordinatörlüğünü İzmit Tenis Kulübü koordinatörlüğünü de yürüten Ali Kolburan üstlendi. 6 gün süren turnuvanın finalini bayanlarda İzmit Tenis Kulübü sporcularından Duru Kuşçu ve Özge Yüksel oynadı. Duru Kuşçu şampiyon oldu. Erkeklerde ise finali Ege Arda Bakar ve Önder Balcı oynaken, şampiyonluğu Antalyalı Önder Balçık kazandı.

Ödül töreninde duygusal anlar

Bayanlarda 18 yaş şampiyonu olup ilimize gurur yaşatan İTK sporcusu Duru Kuşçu’ya ödülünü yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Kadir Babaoğlu, 2’nci Özge Yüksel’e ise ödülünü kulüp koordinatörü Ali Kolburan verdi. Erkeklerde şampiyon olan Önder Balcı’ya ödülünü Enkaspor başantrenörü Kemal Çelikbilek takdim etti. 2’nci olan Ege Arda Bakar’a ise turnuva başhakemi Oğuz Azkara ödülünü verdi.

Başkan Metin Türedi ve Babaoğlu’dan anlamlı karar

İzmit Tenis Kulübünde gerçekleştirilen 18 Yaş Kış kupasında 1. ve 2. olan Duru Kuşçu ve Özge Yüksel’i başarılarından dolayı kutlayan başkan Metin Türedi ve yönetim kurulu üyesi Kadir Babaoğlu, yönetim kurulu olarak aldıkları kararla tenisçileri desteklemek adına 2022 yılında İzmit Tenis Kulübü’nde yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara destekte bulanacaklarının sözünü verdi, bu turnuvadan başlamak üzere dereceye giren sporculara da 6 bin liralık nakdi yardım yaptıklarını belirtti.

Ali Kolburan da tebrik etti

İTK koordinatörü Ali Kolburan, başarılı sonuçların neticesinde emeği geçen tüm teknik ekibini tebrik etti. 1-5 Şubat tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek ve yine İTK’nün ev sahipliğini yapacağı 16 yaş kış kupasında mücadele edecek sporculara da şimdiden başarılar diledi.