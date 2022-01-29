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29 Oca 2022 - 16:56- Spor G: 29 Oca 2022 - 16:57

İzmit’te “Yüzme Bilmeyen Kalmasın”
İzmit’te “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” mask

İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında sömestr dönemi dersleri başladı. Belediye Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde sömestr tatilinde de haftada üç gün eğitimlere katılarak yüzme öğrenebiliyor. Her geçen gün ilginin arttığı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Tepeköy Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda öğrencilere verilen eğitimler ile kesintisiz sürüyor

İzmit’i temsil ediyorlar

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında eğitime katılan çocuklar, 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde yüzme dersi alıyor. Tamamlanan bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi gecen çocuklar, İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabiliyor. Müsabakalarda başarılı olan çocuklar hem İzmit’i hem de Kocaeli’yi il dışındaki müsabakalarda temsil ediyor.
# İzmit belediyesi

29 Oca 2022 - 16:56 - Spor

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