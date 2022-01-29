Başkan Güntepe ve yönetimi, takıma güveniyor

Genç ve başarılı teknik direktör Murat Parlak denetiminde antrenmanlarını yoğun kar yağışı nedeni ile Derince Belediyesi suni çim sahasında yapan yeşil siyahlılar kritik maçı yandaki doğal çim stadında oynayacak. Mücadele saat 13.00’te başlayacak. Maç saatinde hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıksa 9 derece olacak. Başkan Ahmet Güntepe, yönetim kurulu olarak teknik kadro ve futbolculara güvendiğini belirtti ve taraftarlarının da desteği ile Erok maçını kazanıp üst sıralarda tutunmaya devam etmek istediklerini ifade etti.