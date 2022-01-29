Kusursuz bir cilt için en güzel tedavi protokolü mezoterapi

En sık karşılaştığım sıkıntılarından biri : " Cildim daha canlı olması için ne yapmalıyım” Cildimiz tıpkı bir çiçeğe benzer. Yeterli miktarda su verilmezse; yani cilt gerektiği kadar nemlendirilmezse cansız bir görünüm alacaktır. Nasıl evdeki çiçeklerimize gözümüz gibi bakıyorsak, onları ihmal ettiğimiz takdirde kuruyup solacaklarını biliyorsak, aynı özeni de cildimize göstermemiz gerekmektedir.

Cildimizin temel nem maddesi hyaluronik asittir. Hyaluronik asitle beraber çeşitli aminoasitler, vitamin ve minerallerle desteklenen ürünler kısa süre içinde cildimizin canlanmasını sağlayacaktır. Ancak derinlemesine kurumuş olan ciltlerde sadece ev bakım ürünlerinin kullanımı yeterli olmaz. Bu durumda ise cildin donukluğundan bizi kurtaracak en güzel tedavi protokolü mezoterapi olacaktır.

KOZMETİK DERMATOLOJİ İŞLEMİ

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi, ciltte yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan etkilerin yok edilmesini sağlamak amacı ile uygulanan ve başarılı sonuçları ile öne çıkan bir kozmetik dermatoloji işlemidir. Üreticiden tüketiciye direkt ulaşım işi gibidir. Ağızdan alınan vücut ve cilt için gerekli maddeler diğer doku ve organlar tarafından gerekli yerlerde kullanılıp azalarak cilde ulaşır, mezoterapide ise madde doğrudan cilde verilir. Enjekte edilecek maddeler kişiye ve amaca uygun şekilde seçilir. Yüz, boyun, dekolte bölgesi, el ve saçlı deriye uygulanan mezoterapi ile deri içine vitaminler, aminoasitler, mineral tuzlar, koenzim ve hyaluronik asit gibi doğal maddeler enjekte edilir ve bu sayede derinin yenilenmesi sağlanır.

Hangi durumda uygulanır?

Mezoterapi, yaşlanmaya bağlı olarak çıkan etkileri yok etmek için yapıldığı için cildinde kırışma, sarkma ve renk değişiminden şikayetçi ve saç dökülmesinden muzdarip herkese yapılabilmektedir. Ancak 20 yaşın altına yapılması uygun değildir. Cilt belli bir yaşa kadar ihtiyacı olan vitamin, mineral ve aminoasitleri düzenli bir şekilde üreterek kendisini yenilemektedir. Belirli bir yaştan sonra vücut bu maddeleri üretmediği için yaşlanma süreci başlamaktadır. Cildin temel yapı taşı olan hyaluronik asit, kolajen ve elastin vücutta yaşa bağlı olarak eksildiğinde cilt; esnekliğini, rengini ve parlaklığını kaybedip pigment hücreleri lekelenmeye ve su kaybetmeye başlamaktadır. Özellikle yaşlı ciltlerde nemsiz ve kuru cilt tipi ortaya çıkmaktadır. Kuruyan cilt yıpranarak kırışmaya başlamaktadır. Cilt hücrelerini tedavi etmek için yapılan işlemlere mezoterapi adı verilmektedir.

Mezoterapinin avantajları nelerdir?

Mezoterapi uygulamalarında, hyaluronik asit ve aminoasitler (glisin, prolin, lizin, lözin, alanin ve valin) cilt altındaki orta dermis tabakasına enjekte edilmektedir. Uygulama sonrasında kolajen üretimi hızlanacağı için ciltteki kırışıklıklar ve sarkmalar toparlanmakta ve cilt daha parlak görünmektedir.

Nasıl uygulanır?

Maddeler cilde enjeksiyonla verilmektedir. Kullanılan iğneler oldukça ince ve cilde uyumludur. Uygulama öncesinde anestezik bir kremle yüz kısmı uyuşturulmakta ağrı ve acı hissi en aza indirilmektedir.

Zararı var mı?

Günümüze kadar yapılan uygulamalarda önemli bir yan etkisi ortaya çıkmamıştır. Mezoterapi yapmadan önce cildin iyi analiz edilmesi gerekir. Cilt alerjisi söz konusuysa bu uygulamaların yapılmaması gerekir. İğne kısa süreli morluk ve kızarıklığa yol açabilir.

Mezoterapinin kaç çeşidi var?

Son zamanlarda Avrupa ve Amerika'da yapılan birçok araştırma saç mezoterapisinin içeriklerini değiştirmiş ve destek tedaviler ortaya çıkarmıştır. Ayrıca şu durumlarda da kullanılabilir:

Selülit tedavisinde

Saç dökülmesinde

Skar revizyonu

Yüz gençleştirmede

Lokal (Bölgesel) yağlanmada

HANGİ MADDELER KULLANILIYOR?

YÜZ MEZOTERAPİSİ (MEZOLİFT): Yüzdeki derinin yaşlanmasının ilk belirtileri, ince çizgi ve kırışıklıkların belirmesi ve derideki elastikiyet kaybıdır. Mezolifting yönteminde, kullanılan maddelerin karışımları, derinin metabolizmasını etkilemektedir. Daha fazla kolajen oluşması sağlanmakta, elastin kalitesi artarak derinin yapısı sağlamlaşmaktadır. Artan oksijenlenme ile haftalar içinde cilt; sağlıklı, parlak ve tazelenmiş görünmeye başlayacaktır. Yüz mezoterapisinde bazı ilaçlar kullanılmaktadır.

HYALURONİK ASİT: Yüz mezoterapisinde kullanılan bu madde insan dokusunda yaygın bulunan doğal bir polimerdir; suyu emerek şişer ve dokuda nem ve elastikiyet sağlar.

VİTAMİNLER: Vitamin A, yaşla birlikte incelen deriyi düzeltir; vitamin E, dokuları zararlı maddelerden koruyan bir antioksidandır. Vitamin C, kolajen sentezini uyarır. Deri renk hücrelerinin üretimini yavaşlatır; vitamin B deriyi besler, dokuların biyolojik dengesini düzenler; vitamin K dokuların kan dolaşımını düzenler.

AMİNOASİTLER: Proteinlerin yapı elemanıdır. Dokuların gelişiminde rol oynarlar. Aminoasitler yaşla ortaya çıkan doku hasarını onarır ve düzenler.

MİNERAL TUZLAR: Hücrelerin pek çok yaşamsal faaliyetlerinde düzenleyici ve destekleyici rolleri vardır. Yüz mezoterapisinde bunlar dokuların metabolizmasını iyileştirir.

KOENZİMLER: Dokuların biyokimyasal reaksiyonlarını düzenler ve yenilenme hızını artırır.

NÜKLEİK ASİTLER: Derinin temel protein sentezini destekler. Yeni oluşan proteinler de cildin bağ dokusuna destek verir.

DMAE (DİMETİL AMİNO ETANOL): DMAE son yıllarda kullanıma girmiş ve yüz mezoretapisinde çok tercih edilen bir aktif maddedir. Başlıca etkisi cilt sarkmalarını ortadan kaldırmasıdır.

TEDAVİ 6 AY BOYUNCA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Mezoterapi sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Mezoterapi sonrasında ilk 24 saat uygulanan bölge yıkanmamalı. Güneşten uzak durulmalı; solaryum, hamam ve saunaya girilmemeli. Alkol alınmamalı ve mümkün olduğunca sigara içilmemeli. Bol su içilmeli. Ayrıca ağır sporlar yapılmamalıdır.

Mezoterapinin etkisi ne zaman ortaya çıkar?

Etkisinin kısa sürede ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ortalama 7-10 gün arasında ciltte belirgin bir değişiklik görülür. Etkisinin ise 6 aya kadar devam ettiği bilinmektedir. Ayrıca gençleşme uygulamalarından olan altın iğne, lazer ve botoks ile kombine olarak yapıldığında etkisi daha kısa sürede belli olmaktadır.

Mezoterapi kaç seans yapılmalı?

Seans sayısı cildin yapısına göre belirlenir. 1-4 seans arasında haftada bir kez yapılması tavsiye edilmektedir.