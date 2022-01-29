İçişleri Bakanlığı hurda araçlar için harekete geçti!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Hurda/Atıl Araçların Toplatılması' konulu genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici hal aldığı kaydedildi. Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikayet ve taleplerin arttığına dikkat çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler sıralandı.

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesi ve 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca belediye sınırları içinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an önce belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

KALDIRILMAYAN ARAÇLARA TRAFİKTEN MEN

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 174’üncü maddesi kapsamında karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 6'ncı ve 'Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 7'nci ve 9'uncu maddelerince emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

MASRAFLAR ARAÇ SAHİBİNDEN TAHSİL EDİLECEK

5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN ARAÇLAR SATILACAK

'Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 14'üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu kanun hükümleri gereğince trafikten menedilerek alıkoyulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların milli emlak müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği yayımlanacak.

VATANDAŞ VE MUHTARLAR BİLGİLENDİRİLECEK

Vali/kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma veya muhtar toplantıları başta olmak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşın bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek. Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. Sosyal medya üzerinden bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

MEVCUT DURUM TESPİTİ

Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mevcut durum tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş veya makul süre üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak. Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınmasına dair ilerlemeler 3'er aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek.