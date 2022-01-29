Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi için bugün İzmit’te

1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi insanlar üzerinde derin acılar ve ayrılıklar bıraktı. Kitlelerin zorunlu olarak göç edeceği sözleşmenin imzalandığı 30 Ocak 1923 tarihinden tam 99 yıl sonra İzmit Belediyesi, bugün anlamlı bir açılışa imza atacak. Bu anlamlı gün için İzmit’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılışını da gerçekleştirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da katılacağı açılış töreni saat 16.30’da Kocaeli’deki Balkan dernekleri ile birlikte gerçekleştirilecek.

BALKAN KÜLTÜRÜ SERGİLENECEK

Büyük acıların yaşandığı 1923 Mübadele günleri, o döneme ait fotoğraflar ve video sunumu ile anılacak. Programda Balkan yöresine ait türküler seslendirilirken, sahne gösterisi ile mübadele günleri canlandırılacak.

Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği 108 metrekare sergi ve etkinlik alanı, 25 metrekare toplantı odası, 25 metrekare sedirli misafir ağırlama alanı, 21 metrekare idari birim odası, 18 metrekare mutfak ve 90 metrekare kafeterya alanından oluşuyor.