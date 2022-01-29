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29 Oca 2022 - 17:01- Siyaset G: 29 Oca 2022 - 17:02

Kaya: Yükselişimiz devam edecek

BBP'nin kuruluşunun 29’uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP İl Başkanı Remzi Kaya, “2021 yılında üye sayısını yüzde 300 arttıran siyasi partiyiz. İnşallah yükselişimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi
Kaya: Yükselişimiz devam edecek mask

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 29’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan İl Başkanı Remzi Kaya, bir mesaj yayınladı. Kaya yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Partimizin kuruluşunun 29. yıldönümü. Bu vesileyle, bu süreç içerisinde samimi bir şekilde, inançla, imanla, fedakarlıkla, partimizde, Alperen Ocakları’nda, Kadın Kolları’mızda görev yapan, arkadaşlarıma, ağabeylerime, kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç içerisinde, başta liderimiz Muhsin Başkanımız olmak üzere, hayatını kaybeden bütün dava arkadaşlarımızı, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum.

“HERKES İÇİN ADELET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

29. kuruluş yıldönümümüzün hem partimiz hem Türkiye’miz hem de Tüm Türk İslam coğrafyası için, yeryüzündeki mazlumlar için hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bizler herkese adalet, aleme nizam ve en önemlisi de İ'lâ-yı Kelimetullah için yola çıkmış olan Alperenleriz. Bugüne kadar bu amaç ve gaye ile siyaset yaptık bundan sonra da aynı amaç doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılında üye sayısını yüzde 300 arttıran siyasi partiyiz. İnşallah yükselişimiz bundan sonra da devam edecektir.”
# Kadın

29 Oca 2022 - 17:01 - Siyaset

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