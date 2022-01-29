Acurman: Emekçiyi yaşatmak hepimizin ilk ödevidir

Son bir ayda Başiskele’de bulunan sanayi tesislerinde yaşanan üç iş kazasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi. Acurman yaptığı yazılı açıklamada, “Başiskele dönüşen yapısıyla sanayi tesisleri için de önemli bir saha teşkil etmektedir. Ülkemizde sanayi tesislerinin denetimsizliği ve iş kazalarının neticesinde verilen cezaların caydırıcılıktan uzak niteliği sonucunda iş kazaları yerini iş cinayetlerine bırakmaktadır. Başiskele’de de bu örnekler çok sık yaşanır hale gelmiş, son bir ay için üç canımız iş cinayetine kurban gitmiştir” dedi.

“TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRIN”

Açıklamasını sürdüren Acurman, “Kaybettiğimiz kıymetli canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Ancak önlemlerin alınması, denetimlerin sıklaştırılması için daha kaç emekçimizi iş sahalarında kurban edeceğimizi yetkililere soruyoruz. Derhal bölgemizde yer alan sanayi tesislerindeki iş kazasını önleyici tedbirlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. Yiten canlarımızı geri getirmeyecek biliyoruz ancak başka canları böyle kurtarabiliriz. Bilinsin ki işçinin canı edilen her türlü kardan daha kıymetlidir. Emekçiyi yaşatmak hepimizin ilk ödevidir” ifadelerini kullandı.