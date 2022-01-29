Vali Yavuz: Kocaeli’de çok güzel bir uyum var

Vali Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesi’ne bağışta bulunarak katkı veren kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Polisevi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Organize Sanayi Bölgeleri’nin temsilcileri, sanayiciler ile Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesine bağışta bulunarak katkı veren kuruluşların temsilcileri katıldı.

“DEVLETİN EN ÖNEMLİ VAZİFELERİNDENDİR”

İş dünyasına teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz, “Bilim, sanayi ve teknoloji şehri olarak 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen üretim, istihdam ve ihracatta şehrimizin ve ülkemizin göstermiş olduğu bu başarılı performansta emeği geçen siz değerli iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehir gerçekten Türkiye’nin gözbebeği bir şehir. Öncelikle kendi kıymetimizi, değerimizi bilmeli ve olumsuzluklara değil, daha çok başarıya, olumlu alanlara konsantre olmalı ve kendimizi kutsamalıyız. Çünkü kendisini beğenmeyen, kendi değerini yeterince bilemeyen şehirlerin bir başarı hikayesi yazması çok kolay değildir. Emniyet, asayiş, can ve mal emniyetinin sağlanması, devletin en önemli ve asli vazifelerindendir. Bunların yokluğu su ve hava gibidir, çok çabuk kendini gösterir. Dolayısıyla sağlık hizmetini nasıl çok iyi vermek zorundaysak, emniyet hizmetlerini de en az onun kadar hatta ondan daha iyi vermek zorundayız” dedi.

“SUÇLAR KONUSUNDA DAHA FAZLA KONSANTREYİZ”

Her suç türünü sıfırlamanın mümkün olmadığını belirten Vali Yavuz, “Şehrimizde sizlerin kazanması, güvenli bir ortamda üretim yapması elbette emniyet ve asayiş hizmetlerinin kusursuz verilmesinden geçiyor. Her suç türünü sıfırlamak mümkün değil. Ama önleyici tedbirlerle azaltılabilecek suçlar konusunda daha fazla konsantreyiz. Özellikle emniyet ve jandarma teşkilatımız bu konuda oldukça fedakarca çalışma yapıyor ve başarılı bir performans ortaya koyuyor. Sizler de taşın altına elinizi koydunuz ve gönlünüzden geçtiği kadar yardım ettiniz. 70 tane aracı emniyet hizmetlerine kazandırdık. Bu güzel davranış elbette takdire şayan. Diğer iller ve insanlara da örnek teşkil edecek güzel bir faaliyet. Dolayısıyla sizleri gönülden tebrik ediyorum. Kazancınız bol olsun, hayırlı işler, hayırlı kazançlar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Sözlerine devam eden Vali Yavuz, “Kocaeli’de üniversitelerinden sanayicisine, güvenliğinden sağlığına, belediyesinden adliyesine kısacası bütün kurum ve kuruluşlar arasında gerçekten çok güzel bir uyum var. Bu uyum sayesinde Kocaeli’nin yarınları bu günlerden çok daha güzel olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle emniyet ve asayiş hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi konusunda büyük çaba sarf eden İl Emniyet Müdürümüze, İl Jandarma Komutanımıza, güvenlik teşkilatlarımızın değerli mensuplarına ve her daim yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ile siz değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun ki yolumuza daha emin adımlarla ilerleyelim” şeklinde konuştu.