YRP Derince’den Gümrük Müdürü’ne ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe ve yönetimi 26 Ocak Gümrük Günü dolayısıyla Derince Gümrük Müdürü Hüseyin Çifçi’yi ziyaret ederek kendisine çiçek takdim etti. Kısa bir açıklama yapan Güzeltepe, “İlçemize yeni tayin olan Gümrük Müdürümüz Hüseyin Çifçi’ye hayırlı olsun. Uluslararası ticaretin büyümesinde katkısı olan tüm gümrük çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun” dedi.