İZGAZ işçisine yüzde 54 zam

PALMET Şirketler Grubu’nun Kocaeli bölgesine doğal gaz arzı sağlayan şirketi İZGAZ, TES-İŞ ile 4’üncü dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. PALMET Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez, TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ile şirket ve sendika temsilcilerinin katıldığı imza töreninde 19 Kasım 2021 tarihinde başlatılan toplantılar sonucunda hazırlanan sözleşme imzalandı. İki yıllık toplu iş sözleşmesinin koşulları 93 İZGAZ çalışanını kapsıyor. Sözleşmeye göre ücretlerde yüzde 39, yan haklarda yüzde 36,08 oranında artış sağlandı. Bu artışlarla sendikalı çalışanların yıllık net gelirlerinde ortalama yüzde 54 oranında artış gerçekleştirildi. Yine sözleşme kapsamında ikinci yıl için ücret ve yan haklar enflasyon + 2 puan oranında artırılacak.

“ŞİRKET TARHİNDE BİR İLK”

Sözleşme için kısa bir açıklama yapan PALMET Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez, “Şirket tarihimizin ilk toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Sendika temsilcileriyle iyi niyete dayalı verimli toplantılar sonucunda ülkenin ekonomik koşullarını da dikkate alarak oldukça iyi bir zeminde sözleşme yaptık” dedi. Sönmez’den sonra konuşan TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu “İki ay süren toplantılarda tüm ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi dile getirdik. Gaz Grup Başkanı Tamer Sönmez ve tüm şirket temsilcilerine yaklaşımlarından ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.