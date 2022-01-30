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30 Oca 2022 - 10:08- Gündem G: 30 Oca 2022 - 10:10

Buz gibi suya girip kumsalda güneşlendi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir vatandaş, kışın ortasında montla geldiği sahilde denize girdi, kumsalda güneşlendi.
Buz gibi suya girip kumsalda güneşlendi mask

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Osman Ayar (43), montla geldiği Darıca sahilinde üzerindekileri çıkararak kışın ortasında denize girdi. Buz gibi suda yüzdükten sonra kumsala çıkan Ayar, daha sonra havlusunun üzerine uzanarak güneşlenmeye başladı. Trabzonlu olduğunu ve soğuğun kendisine işlemediğini söyleyen Osman Ayar, "Soğuk göremiyorum ben ortada, güneş var. Hava gayet güzel bence. Sporumu yaptım, serinlemek için devamlı yaptığım bir şey. Ben Trabzonluyum, böyle soğuk falan bana işlemez. Buradan kameralar karşısında da bir söz vermek istiyorum; Trabzon'umuz şampiyon olsun buradan Trabzon’a kadar koşarak gideceğim. Ben genelde spordan sonra kendime geleyim diye vücudumdaki kan akışını hızlandırmak için bunu devamlı yapıyorum. Bütün sporcu arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Suyun çok hafif bir soğukluğu var ama serinlik katıyor bu" dedi.

# Darıca

30 Oca 2022 - 10:08 - Gündem

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