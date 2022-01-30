Polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 13 yaralı

Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

13 POLİS MEMURU YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.