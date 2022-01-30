Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu. Bağırganlı Limanı'ndan iki tekneyle denize açılan balıkçılar, açıkta ağ attı. Bu sırada teknede görevli Cüneyt Çetinkaya'nın (30) bacağına trol ağının ipi dolandı. İki teknenin ağı çekmek için ters yöne hareket etmesiyle balıkçının ipe sıkışan bacağı, diz kapağının altından koparak denize düştü. Kopan bacağı bulamayan balıkçılar, dönüş yaparak yaralı arkadaşlarını limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı balıkçı, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.
30 Oca 2022 - 12:03- Asayiş Güncelleme: 30 Oca 2022 - 12:16
Balıkçının trol ağının ipine dolanarak bacağı koptu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçının trol ağının ipine dolanarak sıkışan bacağı koptu. Bağırganlı Limanı'ndan iki tekneyle denize açılan balıkçıla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Akmhpkk - Sigortasi varmi o balikcida çalışan tayfanın.sigorta yok ise balıkçı teknesi sahibi teknesinde satsa o işçiye tazminatı ancak karşılar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.