Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ş, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.