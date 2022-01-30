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30 Oca 2022 - 12:36- Asayiş G: 30 Oca 2022 - 12:42

Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan...
Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı mask

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ş, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

30 Oca 2022 - 12:36 - Asayiş

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