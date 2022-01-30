Kocaeli'de atölye etkinliğinde buluşan kadınlar, kantaron ve zeytinyağı kullanarak doğal sabun ve el kremi yapmayı öğrendi. Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği merkezinde bir araya gelen üye kadınlar, atölye etkinliğine katıldı. Kantaron ve zeytinyağından doğal sabun ve el kremi üreten kadınlar, daha sonra Başkan Ayten Kuşkonmaz'ın daveti üzerine gelen kadın girişimci Şeniz Fahralı Bilgin ile buluştu. Bilgin, kariyer basamaklarını aktardığı kadınlarla kişisel gelişim üzerine sohbet gerçekleştirdi.
30 Oca 2022 - 12:39- Gündem Güncelleme: 30 Oca 2022 - 12:41
Kocaeli'de kadınlar doğal sabun ve el kremi yapımını öğrendi
Kocaeli'de atölye etkinliğinde buluşan kadınlar, kantaron ve zeytinyağı kullanarak doğal sabun ve el kremi yapmayı öğrendi. Kocaeli Trakya İlleri Kült...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.