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30 Oca 2022 - 13:38- Gündem G: 30 Oca 2022 - 13:40

Balkan Dernekleri Yerleşkesi mübadelenin 99’uncu yıl dönümünde açılıyor

1923’te imzalanan Mübadele Sözleşmesi’nin 99’uncu yıl dönümü için bugün İzmit’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı zamanda saat 16.30’da Yenişehir’de bulunan İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılışını da gerçekleştirecek

Balkan Dernekleri Yerleşkesi mübadelenin 99’uncu yıl dönümünde açılıyor mask

Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkında bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi Mübadelenin 99. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde bugün açılacak. Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Kentin kültür mirasçıları olan hemşehri derneklerine değer veren İzmit Belediyesi, balkan derneklerinin fikirleriyle Yenişehir Mahallesi’nde bulunan atıl binaya hayat verdi. Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği 108 metrekare sergi ve etkinlik alanı, 25 metrekare toplantı odası, 25 metrekare sedirli misafir ağırlama alanı, 21 metrekare idari birim odası, 18 metrekare mutfak ve 90 metrekare kafeterya alanından oluşuyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da yer alacağı törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türk Partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Burgaz Milletvekilleri; Sevim Ali, Fatma Ramadan, Eşref Eşref, HÖH Burgaz İl Başkanı Ahmet Süleyman, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Mübadiller Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner ve çok sayıda davetli katılacak.

99. YIL DÖNÜMÜ ANILACAK

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan ve birçok hikayeyi barındıran mübadele sözleşmesinin 99. yılı anısına çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde mübadele dönemi fotoğrafları, video gösterimi ve Balkan halk oyunları sergilenirken, mübadele dönemi türküleri seslendirilecek. Anma programında Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler ve Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu mübadele dönemi hakkında konuşma gerçekleştirecek. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılış programı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı Trakya Milli Kimlik Direniş Anıtına karanfil bırakacak.

TÜM BALKAN DERNEKLERİ FAYDALANABİLECEK

Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkı içerisinde bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesi, derneklerin fikirleri alınarak her aşaması titizlikle değerlendirilerek oluşturuldu. Tüm Balkan derneklerinin kullanımına açık olan yerleşke, derneklerin etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir alan olacak. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde yer alan kafeterya ise tüm vatandaşların hizmetine açık olacak.
# Sokak, chp, İzmit belediyesi

30 Oca 2022 - 13:38 - Gündem

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