Karla kaplanan Tatlıkuyu Vadisi havadan görüntülendi

Gebze'de, kafa dinlemek, yürüyüş yapmak için ve çocukların oyun oynamaları için uğrak noktalardan biri olan Tatlıkuyu Vadisi karla kaplandı. Karı fırsat bilip temiz hava almak isteyen vatandaşlar, karla oynamak isteyen çocuklar vadiye akın etti. Beyaz gelinliğini giyen vadinin güzelliği ise drone ile havadan görüntülendi.
“MANZARA ÇOK GÜZEL, HAVA ÇOK GÜZEL”
Fırsattan istifade arkadaşlarıyla yürüyüş yapmak için Tatlıkuyu Vadisi’ne geldiklerini belirten Şifa Başaran, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Hava çok güzel, arkadaşlarımızla dışarıya çıkalım dedim. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazımdı. Manzara çok güzel, hava çok güzel. Kuşlar ötüyor, su akıyor, sesler harika. Yürüyüşe çıktık. Evde zaten çok bunalmıştık. Bir dışarıya çıkalım, temiz hava alalım, doğanın havasını alalım dedik" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.