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30 Oca 2022 - 13:40- Gündem G: 30 Oca 2022 - 13:42

Karla kaplanan Tatlıkuyu Vadisi havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Tatlıkuyu Vadisi’nin kar manzarası havadan görüntülendi.
Karla kaplanan Tatlıkuyu Vadisi havadan görüntülendi mask

Gebze'de, kafa dinlemek, yürüyüş yapmak için ve çocukların oyun oynamaları için uğrak noktalardan biri olan Tatlıkuyu Vadisi karla kaplandı. Karı fırsat bilip temiz hava almak isteyen vatandaşlar, karla oynamak isteyen çocuklar vadiye akın etti. Beyaz gelinliğini giyen vadinin güzelliği ise drone ile havadan görüntülendi.

“MANZARA ÇOK GÜZEL, HAVA ÇOK GÜZEL”

Fırsattan istifade arkadaşlarıyla yürüyüş yapmak için Tatlıkuyu Vadisi’ne geldiklerini belirten Şifa Başaran, "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Hava çok güzel, arkadaşlarımızla dışarıya çıkalım dedim. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazımdı. Manzara çok güzel, hava çok güzel. Kuşlar ötüyor, su akıyor, sesler harika. Yürüyüşe çıktık. Evde zaten çok bunalmıştık. Bir dışarıya çıkalım, temiz hava alalım, doğanın havasını alalım dedik" dedi.

30 Oca 2022 - 13:40 - Gündem

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