Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışa hazır

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Balkan Masası Genel Sekreteri Abdullah Uluyurt ve Tarihçi Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ile birlikte önce Yahya Kaptan’da bulunan Gülümse Kafe’de kahvaltı yaptı. Hürriyet ve konukları kahvaltı sonrasında da Yenişehir Mahallesi Alev Sokak Fahri Akbaş Parkında bulunan Balkan Dernekleri Yerleşkesini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları takip etti.



BALKAN KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Balkan Dernekleri Yerleşkesi, Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği 108 metrekare sergi ve etkinlik alanı, 25 metrekare toplantı odası, 25 metrekare sedirli misafir ağırlama alanı, 21 metrekare idari birim odası, 18 metrekare mutfak ve 90 metrekare kafeterya alanından oluşuyor.



AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da yer alacağı törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türk Partisi Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Burgaz Milletvekilleri; Sevim Ali, Fatma Ramadan, Eşref Eşref, HÖH Burgaz İl Başkanı Ahmet Süleyman, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Mübadiller Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner ve çok sayıda davetli katılacak.



99. YIL DÖNÜMÜ ANILACAK

30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan ve birçok hikayeyi barındıran mübadele sözleşmesinin 99. yılı anısına çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde mübadele dönemi fotoğrafları, video gösterimi ve Balkan halk oyunları sergilenirken, mübadele dönemi türküleri seslendirilecek. Anma programında Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler ve Tarihçi Doç. Dr. Ercan Sepetçioğlu mübadele dönemi hakkında konuşma gerçekleştirecek. Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nin açılış programı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Batı Trakya Milli Kimlik Direniş Anıtına karanfil bırakacak.