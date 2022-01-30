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30 Oca 2022 - 15:01- Gündem G: 30 Oca 2022 - 15:06

Mimarlar’da sandık bekleniyor

Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu sonrası bugün oy kullanma işlemi başladı. Tek adaylı kongrede saat 17.00’da sandıklar açılacak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Mimarlar’da sandık bekleniyor mask

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı genel kurullar Aralık ayı itibariyle başlamıştı. Füsun Yılmaz Deniz’in başkanı olduğu, yaklaşık 1200 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Mimarlar Odası Kocaeli Şube’nin genel kurulu geçtiğimiz gün tarihi taş binada gerçekleşmişti. Oda Sekreteri Alper Dülger’in tek aday olduğu kongrede 7 asil 7 yedek yönetim kurulu üyesi, 5 asil ve yedek soruşturma ve uzlaştırma kurulu üyesi, 5 asil ve yedek denetleme kurulu üyesi, 20 asil ve yedek delege seçilecek. Kongrede ayrıca asil ve yedek üyelerin yanı sıra Rahime Yiş ve Sebahat Cicioğlu da bağımsız delege adayı oldu. Üyeler saat 09:00’dan saat 17:00’a kadar oylarını kullandı. 

ÇAĞDAŞ MİMARLAR GRUBU YÖNETİM KURULU ASİL

Alper Dülger, Gökhan Keskin, Özge Ulusoy Ulugün, Gülşah Toprak Poyraz, Ahmet Toprak, Mustafa Fatih İlhan.

SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU ASİL

Sinan Kayakıran, Deniz Günzat Işık, Ergün Kılıç, M. Faruk Uygur, Silaha Altınsoy

DENETLEME KURULU ASİL

Hulusi Küçükdevlet, Razi Emen, Şengül Demirer, Oya Kaya, İbrahim Türkeri

DELEGE ASİL

Sinan Kayakıran, Sami Kafadar, Yalçın Ergen, Füsun Yılmaz Deniz, Gülşah Toprak Poyraz, Alper Dülger, Gökhan Keskin, Ahmet Toprak, Fatih Keskin, Özge Ulusoy Ulugün, Cenl Elgin, Nilay Dinçel Çelikel, Merve Çakır, Şerif Canpolat, Baku Akson, Bora Altınışık, Özlem Boncuk, Nuralp Paker, Sümeyra Bulut, Mustafa Yılmaz

BAĞIMSIZ DELEGE ADAYLARI

Rahime Yiş

Sebahat Cicioğlu

ALPER DÜLGER: Oda Sekreteri Alper Dülger, odanın tek başkan adayı oldu

SEÇİM: Oy verme işlemi akşam saat 17:00’a kadar sürdü

# Mustafa

30 Oca 2022 - 15:01 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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