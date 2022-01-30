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30 Oca 2022 - 15:26- Gündem G: 30 Oca 2022 - 15:29

İçmimarlar sandığı bekliyor

İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube olağan kongresinde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Seçim sonuçları 17.00’da açılacak sandık sonrası belli olacak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İçmimarlar sandığı bekliyor mask

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İçmimarlar Odası (İÇMO) Kocaeli Şube’nin genel kurulu geçtiğimiz gün İnşat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Binasında yapıldı. 143 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut başkan Kerem Toramangil aday yeniden aday olmadı. 7 asil yönetim kurulu üyesi, 7 yedek yönetim kurulu üyesi ve 7 üst kurul delegesinin seçileceği genel kurulda seçimler bugün yapıldı.

ÇİFT LİSTELİ KONGRE

Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil’in de desteğini alan Şube Başkan Yardımcısı Hazel Pala Özcan ve yönetimi asil liste ile seçime giderken, Cem Türkeri liderliğindeki 7 kişilik yönetim ekibi ise renkli liste ile seçime girdi.

HAZEL PALA ÖZCAN’IN YÖNETİMİ

Cihan Mutlu ALKAN Senem Çalış KORUCUOĞLU Mehmet Murat SEVİNDİK Hazel Pala ÖZCAN Özden ÖZYURT Beyza HANEDAR Betül ÇEVİK

RENKLİ LİSTE YÖNETİMİ

Ahmet Batuhan AKBAŞ Cahit KILIÇKIRAN Cem TÜRKERİ Ece Hatun BULUT Melis Tuğçe CANER Muhammet Bekir ŞENGÜN Özge Çiçek YILDIZ

HAZEL PALA ÖZCAN: Asil listenin kazanması durumunda seçim sonrası yapılacak ilk yönetim toplantısında başkan olarak seçilecek olan Hazel Özcan Pala

RENKLİ ADAY: Renkli listenin yönetim adaylarından Özge Çiçek Yıldız. Renkli listenin başkanı kazanmaları durumunda yapılan ilk toplantıda belirlenecek

TOROMANGİL: Başkanlık görevini devredecek olan Odanın mevcut başkanı Kerem Toramangil

30 Oca 2022 - 15:26 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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