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30 Oca 2022 - 15:32- Asayiş G: 30 Oca 2022 - 15:34

Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

İzmit Kadıköy Mahallesi Çemen Sokak adresinde ikamet eden Mannesmann Boru fabrikasından emekli İlyas Akdoğan’ın eşi Muhsine Akdoğan (82) Covit-19 ned...

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı! mask

İzmit Kadıköy Mahallesi Çemen Sokak adresinde ikamet eden Mannesmann Boru fabrikasından emekli İlyas Akdoğan’ın eşi Muhsine Akdoğan (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Muhisne Akdoğan’ın cenazesi Kandıra Hasan Fakılar Mezarlığında toprağa verildi.

1 ÇOCUK BABASI

İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden büfe işletmecisi Turgut Karadeniz (46) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Turgut Karadeniz’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASI

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1136 Sokak adresinde ikamet eden Hollanda’da bir fabrikadan emekli Zeki Yaylak (62) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Yaylak’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
# Sokak, çocuk

30 Oca 2022 - 15:32 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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