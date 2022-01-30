Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

İzmit Kadıköy Mahallesi Çemen Sokak adresinde ikamet eden Mannesmann Boru fabrikasından emekli İlyas Akdoğan’ın eşi Muhsine Akdoğan (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Muhisne Akdoğan’ın cenazesi Kandıra Hasan Fakılar Mezarlığında toprağa verildi.

1 ÇOCUK BABASI

İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden büfe işletmecisi Turgut Karadeniz (46) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Turgut Karadeniz’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASI

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1136 Sokak adresinde ikamet eden Hollanda’da bir fabrikadan emekli Zeki Yaylak (62) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Yaylak’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.