Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

İzmit Kadıköy Mahallesi Çemen Sokak adresinde ikamet eden Mannesmann Boru fabrikasından emekli İlyas Akdoğan’ın eşi Muhsine Akdoğan (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Muhisne Akdoğan’ın cenazesi Kandıra Hasan Fakılar Mezarlığında toprağa verildi.
1 ÇOCUK BABASI
İzmit Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak adresinde ikamet eden büfe işletmecisi Turgut Karadeniz (46) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Turgut Karadeniz’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
3 ÇOCUK BABASI
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1136 Sokak adresinde ikamet eden Hollanda’da bir fabrikadan emekli Zeki Yaylak (62) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Yaylak’ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.