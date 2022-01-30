Derince’ye çok yazık oldu “0-1”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Erokspor’u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 80. dakikasında Taygun’un golü sonrası maç boyunca 2 pozisyon bulan Erok 3 puanı aldı, Belediye Derincespor’un 90 dakika boyuca ortaya koyduğu mücadele zemine takıldı ve ağlara giden top büyük bir talihsizlik sonucu kaleci Taha’nın ellerinin üzerinden geçip fileleri gördü.

DERİNCE MAÇA İYİ BAŞLADI

Derince Stadı’nda ağır bir zeminde oynanan maça Derince iyi başladı. Rakip yarı alanda daha fazla görülen sarı lacivertlilerde Uğurcan 5. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı, Derince tarafı pozisyon sonrası penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. İlk yarıda Mesut Can, Melih ve Muhammed Enes ile kaleyi yokladı ancak kaleyi bulan toplar Ercüment’in ellerinde kaldı.

RAKİP TAKIMIN HOCASI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 37. dakikasında konuk ekip gole çok yaklaştı. Rakibin soldan sert şutunda kaleci Taha soluna yatarak gole izin vermedi, dönen top iki kez Derince kalesine gönderildi, Taha ve savunma bir kez daha siper oldu ve mutlak gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Erokspor Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu’nun Türk futboluna kazandırılmasında önemli bir payı olan Mustafa Sarıgül topun çizgiyi geçtiğini düşündü ve hakeme tepki gösterdi. Bunun üzerine ise Sarıgül kırmızı kart gördü.

YOK BÖYLE TALİHSİZLİK

İlk yarıdaki kora kor mücadele ikinci yarıda da devam etti. İkinci yarının başında İlker’in şutunda Ercüment sol köşeden topu çıkardı. 79’da Erok ekibi öne geçti. Taygun’un sağ çaprazdan çektiği şut yerden süzüldü, kaleci Taha topa uzansa da zeminden seken top yükseldi ve Taha’nın ellerinin üzerinden geçerek talihsiz bir şekilde ağlarla buluştu. (0-1)

TANIDIKLAR FORMA GİYDİ

Kalan sürede skor üretmek için tüm hatları ile yüklenen sarı lacivertliler aradığı golü bulamadı ve Erokspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu. Erokspor’da Kocaelispor’un eski futbolcularından Kemal Can Aydemir, kaleci Ercüment Kafkasyalı, yine ilimizde tanınan ve sevilen futbolcular Abuzer Gaffar Toplu ve Serhat Baştan 11’de Aziz Kızılgün de sonradan Erok adına forma giydi.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL